CDMX Asegura Inmueble en la Valle Gómez y Apoya a Familias

El Gobierno de la CDMX asegura inmueble en la Valle Gómez. Brindan atención integral a familias y migrantes tras denuncia ciudadana

Regeneración, 13 de febrero de 2026.– El Gobierno de la Ciudad de México recuperó un inmueble en la colonia Valle Gómez. La Secretaría de Gobierno encabezó esta acción legal en la alcaldía Cuauhtémoc.

Esta intervención surgió tras una denuncia ciudadana en las jornadas de Zócalo Ciudadano. El Gabinete de Atención y Prevención contra el Despojo coordinó el operativo.

Detalles del operativo y atención humanitaria

El operativo comenzó alrededor de las 09:30 horas en la calle Peñoles. Participaron elementos de la Policía de Investigación y personal ministerial.

Las autoridades identificaron a varios núcleos familiares dentro del predio. Entre los habitantes se encontraban niñas, niños y adolescentes.

También se detectó la presencia de personas de origen extranjero. El personal oficial priorizó la unidad familiar durante todo el proceso.

Ofrecieron contención emocional y orientación a los residentes. El enfoque de la diligencia fue totalmente humano y sensible.

Cumplimiento del mandato judicial

La Fiscalía General de Justicia capitalina ejecutó el mandato judicial. Los agentes colocaron sellos oficiales y fajillas en las entradas.

Esta acción garantiza la legalidad del procedimiento conforme a derecho. Diversas dependencias locales trabajaron de forma conjunta en el sitio.

Participó el Sistema DIF y el Instituto de Vivienda local. También asistió el Instituto para el Envejecimiento Digno. La Comisión de Derechos Humanos local supervisó cada movimiento.

Apoyo y alternativas para los habitantes

Los ocupantes recibieron información clara sobre el motivo del desalojo. Las personas retiraron sus pertenencias de forma voluntaria y respetuosa.

El Gobierno ofreció albergue y apoyo social a las familias mexicanas. La mayoría de los ciudadanos declinó la ayuda institucional. Ellos manifestaron contar con sus propias redes de apoyo.

A las personas extranjeras se les brindó atención integral inmediata. La Coordinación de Movilidad Humana ofreció traslados a centros especializados.

Se garantizó un trato digno y acompañamiento legal constante. El Gobierno capitalino reafirma su lucha contra el despojo de inmuebles.

Estas acciones buscan construir una ciudad más justa y ordenada. Se protege siempre a los sectores en situación de vulnerabilidad.