Shakira en el Zócalo: éxito y seguridad rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada califica con diez a la ciudadanía tras el concierto de Shakira. Saldo blanco y una millonaria derrama económica en CDMX

Regeneración, 2 de marzo de 2026.– La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, celebró el éxito del reciente concierto de Shakira. El evento representó un mensaje de paz y alegría para toda la Ciudad de México. La mandataria afirmó que la capital se encuentra lista para recibir la Copa Mundial 2026.

“Aquí en la Ciudad de México tenemos alegría, cultura y construcción de paz”, expresó Brugada. El Zócalo demostró ser un referente internacional en la organización de espectáculos de escala global.

La funcionaria destacó la convivencia social frente a los conflictos que ocurren en otras regiones. Cientos de miles de personas disfrutaron un ambiente festivo, seguro y totalmente organizado el domingo.

Saldo blanco y comportamiento ejemplar

Brugada calificó la actitud de los asistentes como madura y responsable durante toda la jornada. Más de 400 mil personas se apropiaron del espacio público de manera pacífica y familiar.

La ocupación hotelera en la zona centro alcanzó un impresionante noventa por ciento de capacidad. “Le damos un 10 a la Ciudad de México, un diez a la población”, aseguró la mandataria.

El operativo interinstitucional permitió que el gran espectáculo musical concluyera con un necesario saldo blanco. La jefa local agradeció a los visitantes nacionales y extranjeros por su impecable conducta cívica. Se instalaron 52 filtros de acceso para garantizar la integridad de cada uno de los presentes.

Impacto económico y financiamiento privado

El histórico concierto de la colombiana generó una derrama económica de 400 millones de pesos. Empresas locales, museos y parques se vieron beneficiados por la enorme afluencia de turistas.

Brugada aclaró que la presentación no representó un gasto directo para el erario público capitalino. “El evento masivo de este domingo no implicó gasto público”, puntualizó la titular del Ejecutivo local.

Grupo Modelo financió el espectáculo como un regalo especial para los habitantes de la gran ciudad. La mandataria extendió su agradecimiento a la empresa por facilitar este acceso gratuito a la cultura. Esta colaboración privada fortalece la oferta artística sin comprometer los recursos de la administración local.

Logística y servicios de emergencia

Un total de 6 mil 320 servidores públicos trabajaron arduamente para cuidar a la población. El personal médico brindó 129 atenciones menores sin reportar incidentes de gravedad en la zona.

Se colocaron 23 pantallas gigantes en calles aledañas para ampliar el alcance del show musical. “Somos una ciudad abierta al mundo, una capital de espectáculos”, afirmó categóricamente la funcionaria Brugada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó a 4 mil 300 elementos en puntos estratégicos. Policía turística y vigilancia aérea mantuvieron el orden en el Zócalo y monumentos cercanos. El secretario de Gobierno, César Cravioto, supervisó que los comercios respetaran las normas de seguridad.

Limpieza y eficiencia post-evento

Tras finalizar el show, brigadas de servicios urbanos recolectaron más de 200 metros cúbicos de residuos. El personal de Obras trabajó durante la madrugada para dejar la plaza en condiciones óptimas.

Pocas horas después, el Zócalo capitalino lucía impecable para el tránsito de los ciudadanos. “Gracias al pueblo por apropiarse del espacio público y convertirlo en una gran fiesta”, reiteró Brugada.

La eficiencia en la limpieza forma parte de los protocolos establecidos para grandes eventos masivos. Este esfuerzo garantiza que la infraestructura urbana recupere su funcionalidad en un tiempo récord. La coordinación entre dependencias locales fue la clave para el éxito operativo de este domingo.

¡Gracias @shakira por llenar nuestra capital de energía, fuerza y emoción!



Hoy cantamos a todo pulmón y recordarnos que cuando las mujeres brillan, la historia cambia. #ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/ekL9QoQ8tV — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

Rumbo a la Copa Mundial 2026

La Ciudad de México se consolida como un referente cultural y artístico en todo el continente. La política de democratizar la cultura permite que toda la población acceda a shows de calidad.

El éxito con Shakira confirma que la infraestructura capitalina soporta grandes retos de logística internacional. “La ciudad está preparada para recibir eventos de escala global”, sentenció la Jefa de Gobierno local.

El Mundial de la FIFA encontrará una capital con experiencia probada en manejo de multitudes. CDMX apuesta por la cultura como herramienta principal para fortalecer el tejido social actualmente. La jornada cerró como una muestra de la capacidad organizativa de la administración de Brugada.