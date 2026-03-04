Estado de emergencia en Trinidad y Tobago por violencia

Es el tercer estado de emergencia en el lapso de la primera ministra, que argumenta que la violencia se ha desatado en Trinidad y Tobago

Regeneración, 3 de marzo 2026– Este martes, el Gobierno de Trinidad y Tobago anunció la implementación de un estado de emergencia, tras el informe del Consejo de Seguridad Nacional que señalaba un «incremento en la actividad delictiva violenta» y asesinatos perpetrados por bandas, luego de finalizar el anterior estado de emergencia el 31 de enero.

Crece violencia

«La violencia delictiva ha crecido en todo el país, siendo la mayoría de estos actos llevados a cabo por integrantes de organizaciones delictivas».

Esto fue declarado en un comunicado por la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, siendo el tercer estado de emergencia desde que asumió el cargo.

La primera mandataria mencionó que las autoridades ya notificaron a los grupos criminales y a sus familias que debían «comportarse» o enfrentarían acciones firmes.

Información reciente

Además, Persad-Bissessar indicó que la información obtenida recientemente advertía sobre

«amenazas creíbles de atacar a agentes de la Policía…

…funcionarios de prisiones y otros miembros de los servicios de seguridad y jurídicos».

«Si los delincuentes quieren aterrorizar a los ciudadanos respetuosos con la ley y a sus familias…

…haré todo lo que sea legalmente posible para aterrorizar a los delincuentes y a quienes les ayudan y les apoyan», aseguró la primera ministra.

Fiscal

El fiscal general John Jeremie comentó que la declaración entró en efecto tras la recomendación de la primera ministra a la presidenta, Christine Kangaloo.

Le sugirió que activara las disposiciones constitucionales para enfrentar lo que él consideraba una amenaza urgente y grave para la seguridad del público.

«Al conocer las amenazas de nuevas acciones violentas y los asesinatos por represalia planeados por miembros de bandas…

…la primera ministra activó las disposiciones de la Constitución y pidió a su excelencia la presidenta que declarara el estado de emergencia en Trinidad y Tobago», agregó Jeremie.

Cero tolerancia

Jeremie recordó que en julio de 2025 se había instaurado un estado de emergencia que fue extendido por el Parlamento hasta el 31 de enero de 2026.

«Este Gobierno ha demostrado un enfoque claro, decisivo y de cero tolerancia hacia los delitos asociados con las bandas», afirmó Jeremie.

Subrayó que, junto con las operaciones de emergencia, se están implementando medidas adicionales a largo plazo para asegurar una paz y seguridad duraderas.

Al finalizar enero, había 117 detenidos en el Centro de Rehabilitación Correccional del Este, en Santa Rosa, Arima, en el centro de Trinidad.

Fueron liberados al concluir el anterior estado de emergencia el 31 de enero.