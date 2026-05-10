Palo a Ayuso, la desinvitan de Premios Platino Xcaret

Grupo XCaret rechaza CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucciones del gobierno. Desafortunadas declaraciones y gira, no entra Ayuso

Regeneración, 8 de mayo de 2026 El Grupo Xcaret informó de su rechazo de plano a las declaraciones de Isabel Ayuso donde acusa censura en los Premios Platino Xcaret.

Y es que se trata de un pronunciamiento «con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid…

«…, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo…

🚨 CELEBRAN EN ESPAÑA EL GRAN FRACASO de @IdiazAyuso y se burlan de la Tiktokera @AlessandraRdlv



"Esto ha sido un desastre, iba a imponer su agenda ultra y ha conseguido reunirse con una ALCALDESA DE POCA MONTA, comprarse una medalla, enfadar a medio México, subirle el perfil a… pic.twitter.com/KlXARL4AAT — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) May 8, 2026

«…, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret».

Seguidamente se destaca que el evento es eminentemente cultural y audiovisual.

«El evento de Premios Platino Xcaret representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de nuestra comunidad iberoamericana».

Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región.

🚨 EXHIBE @PonchoGutz cómo los 4 gobernadores entreguistas del PAN se Arrodillaron ante @IdiazAyuso



Que aun después de que vino a reivindicar a Hernán Cortés y a escribir México con "J", la gobernadora @TereJimenezE le entregó una medalla y las llaves de la ciudad.



Tuvo más… pic.twitter.com/ZVm21mD8w3 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) May 8, 2026

Señala

A lo largo de sus 13 años de trayectoria, «los Premios Platino se han consolidado como una de las plataformas más importantes de la industria audiovisual iberoamericana».

«Esta semana celebramos con orgullo la cuarta edición de los Premios Platino Xcaret en Riviera Maya, reafirmando nuestro compromiso con la cultura, el talento y la unión entre nuestros pueblos».

Cabe destacar que precisamente para finalizar rechaza las acusaciones de la derecha española y la politización del evento.

«Debido a las desafortunadas declaraciones realizadas por la representante de la Comunidad de Madrid los últimos meses culminando con una gira política en México…

🚨 HASTA CIRO MINIMIZA a la Tiktoketa @AlessandraRdlv de la cual ni su nombre lo dijo bien al contar del FRACASO de @IdiazAyuso



"Con evrntos muy pequeñitos, muy chiquitos todos, va con todo respeto y cariño a tomarse una foto con Alessandra DIAZ 🤭🤭, Rojo de la Vega, YA ESTABA… pic.twitter.com/yQoAxhE96j — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) May 8, 2026

«…, en días anteriores a la celebración de los Premios Platino Xcaret…

«, hemos solicitado a los organizadores retirarle la invitación para prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política…

«…, en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica.