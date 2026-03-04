Vacuna contra el Sarampión, Cifra Histórica de Dosis

Gobierno de México aplica 9 millones de vacunas contra el sarampión en tres semanas, superando coberturas anuales previas para frenar brotes

Regeneración, 3 de marzo de 2026.– El Gobierno Federal reportó un avance histórico en la estrategia nacional de vacunación actual. En solo tres semanas se aplicaron 9 millones de dosis contra el sarampión.

Esta cifra equivale a lo realizado durante dos años en periodos de normalidad. Las autoridades confirmaron la plena disponibilidad de biológicos en todo el territorio nacional.

«En tres semanas hemos aplicado lo que en un año normal se aplicaba en dos años», afirmó Eduardo Clark. El funcionario destacó la extraordinaria respuesta de la ciudadanía ante el llamado de salud.

La estrategia busca mitigar el brote iniciado en febrero de 2025 en el estado de Chihuahua. Hasta el momento, México ha suministrado casi 2 millones de vacunas en el último año.

Incremento notable en la capacidad de atención

La velocidad de inmunización creció de forma exponencial durante el presente mes de febrero. Al inicio del año se aplicaban cerca de 270 mil dosis de manera semanal.

Tras el llamado masivo, la cifra escaló a 3.4 millones de vacunas por semana. Este ritmo representa un aumento de quince veces en la capacidad operativa del sistema.

«Es una hazaña que estamos realizando juntos como gobierno y con la voluntad del pueblo», señaló Eduardo Clark. El subsecretario agradeció a las familias por llevar a sus hijos a las unidades médicas.

Las instituciones de salud mantienen un esfuerzo coordinado para garantizar el acceso universal. La meta principal es interrumpir la cadena de transmisión del virus en las comunidades.

Prioridad máxima para la población infantil

El grupo de mayor importancia son los menores de entre seis meses y doce años. Se convoca a quienes no han recibido ninguna dosis de la vacuna protectora.

También deben acudir niños que requieran el refuerzo tras seis meses de su primera aplicación. La protección completa se alcanza únicamente al contar con el esquema de dos dosis.

Aunque hay entidades donde se concentran los brotes donde la vacunación incluye a personas de 10 a 49 años que no tengan esquema de vacunación completa o documentada.

«La estrategia para controlar el sarampión siempre es y será la vacunación», enfatizó el subsecretario Eduardo Clark. Los padres pueden acudir a cualquier clínica sin importar su afiliación a la seguridad social.

El servicio es cien por ciento gratuito y no exige requisitos documentales complejos. La autoridad recordó que quienes ya tienen dos vacunas están debidamente protegidos.

Un segundo grupo prioritario abarca a personas de entre 13 y 49 años sin antecedente vacunal. La atención se focaliza en once entidades federativas con mayor número de casos registrados.

Destacan Jalisco, Sinaloa, Ciudad de México, Puebla, Colima, Nayarit, Durango, Chiapas, Tabasco y Sonora. En estas regiones se refuerza la comunicación para localizar a adultos no inmunizados.

«Veremos las mejorías en la transmisión cuando la gente siga vacunándose», explicó el funcionario Eduardo Clark. Aunque se reportan mil casos semanales, la cifra muestra una ligera tendencia a la baja.

La vigilancia se mantiene activa para detectar nuevos contagios de forma oportuna y rápida. El despliegue territorial incluye módulos en centros de salud y espacios públicos concurridos.

Herramientas digitales para facilitar el acceso

Salud habilitó el portal dondemevacuno.salud.gob.mx para localizar los más de 20 mil puntos disponibles. La página se actualiza diariamente para informar sobre la existencia real de biológicos.

Para quienes no poseen internet, se puso a disposición la línea telefónica 079. Operadores humanos brindan orientación personalizada sobre la unidad médica más cercana al domicilio.

«La vacunación es 100 por ciento universal y no tienen ningún requisito», reiteró Eduardo Clark. Cualquier ciudadano puede acudir a clínicas del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar indistintamente.

Esta apertura busca eliminar barreras burocráticas que impidan la inmunización de la población. La infraestructura tecnológica respalda la logística de distribución en los municipios más alejados.

Compromiso gubernamental con la salud pública

La administración federal reiteró que la vacuna es la única vía para contener el brote. Se garantizó que seguirán llegando dosis para cubrir a toda la población mexicana necesaria.

La Presidenta subrayó la importancia de mantener la disciplina en las campañas de salud preventiva. México busca recuperar niveles óptimos de cobertura para evitar futuras crisis sanitarias.

«Es el momento de vacunarse para proteger a nuestra comunidad», concluyó Clark. El éxito de la campaña depende de la continuidad en la asistencia a los módulos.

Se espera que el ritmo de vacunación se mantenga estable durante las próximas semanas críticas. La salud pública permanece como el eje central de la agenda de transformación nacional.