México Rechaza Sanciones Externas a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma el apoyo de México a Cuba. El Gobierno Federal busca evitar aranceles tras el envío de combustible

Regeneración, 10 de febrero de 2026.– El Gobierno de México anunció un incremento en la ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la tradición solidaria y fraterna de los mexicanos. En días recientes, el país envió cargamentos prioritarios de alimentos hacia la isla caribeña.

La mandataria aseguró que México apoyará en todo lo que haga falta durante esta contingencia. El pueblo cubano enfrenta actualmente graves dificultades por la falta de suministros básicos. Sheinbaum enfatizó que la esencia de México es la fraternidad con los pueblos necesitados.

Postura contra las sanciones internacionales

La jefa del Ejecutivo criticó duramente las sanciones impuestas por Estados Unidos. Calificó como injusto el castigo a países que venden petróleo a la nación cubana. Según la mandataria, estas medidas afectan directamente la vida cotidiana de las familias.

La falta de combustible paraliza servicios esenciales como hospitales y escuelas cubanas. No se debe ahorcar a un pueblo de esa manera tan drástica, señaló Sheinbaum. La presidenta reiteró que las diferencias ideológicas no justifican el sufrimiento ciudadano.

Gestiones diplomáticas ante posibles aranceles

Estados Unidos emitió recientemente un decreto que amenaza con imponer aranceles comerciales. Esta medida afectaría a los países que suministren petróleo a Cuba. Ante esto, México realiza todas las acciones diplomáticas necesarias para proteger su economía.

El objetivo principal es evitar represalias arancelarias por mantener el apoyo energético. La presidenta busca recuperar el envío regular de petróleo sin comprometer las finanzas nacionales. México defiende su soberanía para decidir sus lazos de cooperación internacional.

🇨🇺 @DiazCanelB agradece a México por envío de ayuda humanitaria a Cuba.

🇲🇽Felicidades @Claudiashein por la solidaridad con el pueblo cubano, El pueblo México siempre presente ante la #Injusticia norteamericana.

🌎#JUNTOS_SOMOS_AMÉRICA pic.twitter.com/ZYZj1o2B8U — 🏹🪽(@DC''AMARGO)✨🪽 (@alexiaislasalv) February 10, 2026

Impacto logístico y seguridad aérea

A pesar de las restricciones en la isla, el sector aéreo mexicano permanece estable. La falta de turbosina en Cuba no genera impactos negativos en la logística local. Las operaciones en los aeropuertos de México continúan con normalidad y sin contratiempos.

El Gobierno Federal mantiene su llamado internacional para eliminar las sanciones económicas. La administración actual prioriza la ayuda humanitaria por encima de las presiones externas. México seguirá apoyando al pueblo cubano en este momento crítico y complejo.