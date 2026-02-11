Homicidio doloso disminuye 42%: Sheinbaum

Enero de 2026 con la cifra más baja de homicidios dolosos en una década. Logro de trabajo profesional, honesto, dedicado: Sheinbaum

Regeneración, 10 de febrero de 2025. Claudia Sheinbaum resaltó que a nivel nacional los homicidios dolosos disminuyeron 42 por ciento, de septiembre de 2024 a enero de 2026.

Lo anterior, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 50.9 víctimas, lo que representa una reducción de la violencia de 36 homicidios dolosos diarios menos.

Además, enero de 2026 es el enero más bajo desde 2016.

Sheinbaum

“42 por ciento de reducción en homicidio doloso, de septiembre 2024 a enero de 2026; eso significa 36 homicidios diarios menos de los que se cometieron en septiembre.

«Hay 36 homicidios diarios menos, 36 personas dejaron de perder la vida, vamos a ponerlo así, diariamente en México, entre septiembre de 2024 y enero del 2026.

«Además de la reducción en otros delitos”.

Así destacó la presidenta Sheinbaum desde Palacio Nacional. Al tiempo que homenajeo a Seguridad:

“Esto no se logra si no hubiera un trabajo profesional, honesto, dedicado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de nuestras Fuerzas Armadas, y de la Guardia Nacional.

Si no hubiera un trabajo coordinado y no tuviéramos una Estrategia de Seguridad adecuada no se estaría con estos resultados”.

Marcela Figueroa

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que en los últimos 16 meses se ha mostrado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país.

Detalló que, en enero de 2026, siete entidades concentraron el 50.6 por ciento del total de casos de homicidios dolosos: Guanajuato, con 8.8 por ciento.

Seguido de Baja California, 8.4 por ciento; Chihuahua, con 7.9 por ciento; Estado de México, con 6.8 por ciento; Sinaloa, con 6.7 por ciento; Morelos, con 6.2 por ciento, y Guerrero, con 5.8 por ciento.

Mientras que de enero de 2025 a enero de 2026, un total de 26 entidades disminuyeron su promedio diario, destacando Zacatecas, con -88 por ciento.

Asimismo San Luis Potosí, con -83.9 por ciento; Quintana Roo, con -73.2 por ciento; Tabasco, con menos 68.8 por ciento; Aguascalientes, con -66.7 por ciento.

En tanto que Guanajuato, con -62.3 por ciento; Nayarit, con -61.1 por ciento, y Nuevo León con -53.1 por ciento.

Compara

En 16 meses de gobierno, disminuimos 42 por ciento el homicidio doloso; significa 36 personas menos cada día desde septiembre 2024.



El mes pasado fue el enero más bajo desde 2016. Entregamos resultados con el trabajo profesional, coordinado, y honesto del Gabinete de Seguridad,… pic.twitter.com/TJ1sRpEmnk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 11, 2026

Además, destacó que, al comparar el promedio diario de homicidios de enero de 2026, respecto a febrero de 2025: Guanajuato tuvo una reducción del 65 por ciento y Tabasco del 70 por ciento.

Por otra parte, respecto a septiembre 2024: Baja California, del 40 por ciento, el Estado de México, del 48 por ciento; Nuevo León, del 76 por ciento, y respecto a octubre 2024: Guerrero, con el 55 por ciento.

Explicó que los delitos de alto impacto también presentaron una tendencia a la baja, con una disminución mensual del 31 por ciento respecto a octubre de 2024.

De manera anual, la reducción preliminar es del 55 por ciento respecto a 2018, destacando el robo de vehículo con violencia con una reducción del 39 por ciento por mes y del 57 por ciento por año.

Asimismo, desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el promedio diario de víctimas de extorsión a nivel nacional tuvo una reducción del 38 por ciento, respecto a junio de 2025.

Omar

Harfuch informó ante Sheinbaum que, con la Estrategia Nacional de Seguridad instruido por la presidenta, del 1 de octubre de 2024 al 31 de enero de 2026, fueron detenidas 43 mil 438 personas por delitos de alto impacto.

Enlistó se aseguraron 22 mil 832 armas de fuego, 327.8 toneladas de droga, incluyendo más de mil 800 kilos y 4 millones de pastillas de fentanilo.

También se desmantelaron 2 mil 28 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.

Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 1 de febrero de 2026, se han detenido a 814 extorsionadores.

Se abrieron 5 mil 114 carpetas de investigación y, además se recibieron 142 mil 505 llamadas al 089.

De estas llamadas 126 mil 797 (89 por ciento) fueron extorsiones no consumadas y 15 mil 708 (11 por ciento) se consumaron.

Rosa

En este 111 aniversario, reconocemos y admiramos a la Fuerza Aérea Mexicana; siempre está cuando el pueblo la necesita.https://t.co/zTNz9pEiF2 pic.twitter.com/xxTXiiCYTn — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026

Gobernación enlistó en las acciones de Atención a las Causas, 5 millones de servicios en beneficio de más de 3 millones de personas.

Esto es, 300 mil visitas casa por casa en municipios prioritarios, 373 espacios públicos recuperados, 7 mil 310 Jornadas por la Paz, 298 Mesas de Paz Estatales y Regionales.

Dijo que más de un millón de personas participaron en actividades como tequios o reforestaciones; 856 mil 464 jóvenes se sumaron a actividades de la campaña por la Paz y contra las Adicciones.

Incluye más de medio billón de acciones médicas, se conformaron 353 Comités de Paz, 456 Ferias de Paz y casi 300 mil jóvenes participaron en talleres.

En tanto que 67 mil asistieron a Ferias de Empleo y Emprendimiento, además 247 mil se inscribieron en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Asimismo, con “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, del 1 de octubre de 2024 al 9 de febrero de 2026 intercambiado 9 mil 128 armas de fuego y 8 mil 370 juguetes bélicos por opciones educativas.