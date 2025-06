México sin censura, Sheinbaum aclara casos Puebla y Campeche

Evitar ciberacoso y fraudes, así como ataques misóginos a mujeres. Crítica libre a funcionarios públicos. Aclarar redacciones si es necesario

Regeneración, 25 de junio de 2025. Sheinbaum preciso que la Ley de Ciberdelitos aprobada en el estado de Puebla, tiene como objetivo evitar el ciberacoso y los fraudes a empresas vía internet.

Seguidamente, aclaró que no se busca censurar a quienes emitan críticas en contra de la clase política.

Además clarificó lo que ocurre con Layda Sansores y su demanda en contra de un medio local por emitir mensajes misóginos.

Sheinbaum

Y es que la presidenta aclaró que en el caso de Puebla se basa en una normatividad que también fue aprobada y es implementada en estados como Nuevo León y Coahuila.

Es una Ley que tiene que ver con el ciberacoso en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Alejandro Armenta.

Las leyes que enviamos al Congreso en materia de seguridad, inteligencia y Guardia Nacional nos ayudarán a fortalecer la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país.https://t.co/f1dUunqBsd pic.twitter.com/WfuMNL0hOY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2025

Sin embargo, explicó, que de ahí derivaron que era una ley dedicada a sancionar y censurar a quien que hable mal del gobernador en redes sociales.

«Ese es el objetivo de esta Ley y no tiene que ver con los funcionarios públicos”, detalló.

Lo anterior, luego de que algunos grupos aseguran que está diseñada para evitar críticas en contra del gobernador Armenta.

Y mismo gobernador, quien por el momento es el mandatario mejor evaluado en las encuestas.

Fuentes con conocimiento del tema aseguran que:

“Se ha sacado de contexto esta reforma para pegarle al gobernador, sino para atacar a su jefe de gabinete José Luis García Parra y a su líder en el congreso local, Laura Artemisa».

Y mismos, «quienes han comenzado a sonar para ir por algún cargo de elección popular en 2027”.

Sin embargo, insistió en que la Ley tiene como objetivo no dejar desamparados a quienes sufren por fraudes de empresas vía internet o menores acosados sexualmente en redes o videojuegos.

Relatos Sheinbaum

Ayer, que pasábamos la cápsula de Carlos Monsiváis, de él es la frase de que “la doctrina de la derecha es la hipocresía”.

Y tiene que ver con esto, porque hablan de que “¡se acabó la República!”, que “hay antidemocracia”, que “el gobierno censura”.

Lo anterior dijo Sheinbaum desde Palacio Nacional.

«Que ahorita voy a mencionar algo de eso, porque ahora todos traen “censura, censura”; nadie los censura a ellos, pero hablan de censura, como retahíla».

Javier Lozano afirma que hoy en día existe censura desde el poder. Es el mismo que fue acusado de haber amenazado como secretario del Trabajo de Felipe Calderón al dueño de MVS Joaquín Vargas con descarrilar su proyecto de banda ancha si recontrataba a Carmen Aristegui. pic.twitter.com/7QOWaXJzcd — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 24, 2025

Esto es, explicó, nunca hablan del fraude electoral del 2006, porque quien era presidente del Instituto Federal Electoral en el 2006, es uno de los comentócratas más mencionados.

«…; cuando él validó un fraude electoral, que nunca permitieron que se abrieran las casillas para contar todos los votos».

«…que votaron por quemar las urnas después o quemar las boletas para que nunca se supiera cuál fue el resultado real del 2006, nunca mencionan eso, eso no es parte de eso».

INE

Por ejemplo, «ahora el INE —desde mi punto de vista— se extralimitó en decir que “había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final”».

Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE; «el Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no».

«Ahora, quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución», dijo Sheinbaum.

Entonces, sí, «son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia»,

Aseguró «que tienen una posición política que se traduce en: “todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación» hay que votarlo.

Esto, independientemente de cuál sea o qué se presente.

La reportera Nancy Flores expone a un grupo de consejeros y consejeras del INE que habrían saboteado la elección judicial y la presidenta Claudia Sheinbaum reitera que es necesaria una reforma electoral. pic.twitter.com/laKmwv84ZU — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 24, 2025

Precisiones

«Porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, 8 mil millones de pesos costó la elección ahora».

Seguidamente incluyó, la cantidad de recursos en las elecciones, del INE, los partidos políticos y los plurinominales.

«Para darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso», sentenció la presidenta.

Y regreso al tema de la censura, «porque es que es increíble: O sea, ¿en qué país del mundo una televisora, que es una concesión del Estado, habla mañana, tarde, noche en contra de la Presidenta con un montón de mentiras?»

«¿En qué momento cualquiera de los que escribe ha sido censurado?», interrogó desde Las Mañaneras del Pueblo.

Puebla

Pide la presidenta Claudia Sheinbaum a la SCJN que resuelva casos pendientes de cobros de impuestos a empresas. Destaca que éstas tienen derecho a defenderse pero juicios ya no podrán ser eternos con la nueva ley y deberán durar máximo 6 meses. pic.twitter.com/P3PUlN07Ms — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 24, 2025

El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso en un sentido muy amplio, que presentó el gobernador Armenta.

«De ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en las redes sociales».

Lo «que tenga que clarificarse, se clarifica. Pero es una ley contra el ciberacoso; que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados».

Ese era el objetivo o ese es el objetivo de la ley que «presentó el gobernador de Puebla. Y en todo caso, que ahí queda establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos».

Layda Sansores

El caso de Layda Sansores, «que vale la pena revisarlo, que es un tema que tiene que ver con la violencia contra las mujeres».

En mi caso, lo he dicho: «En cualquier tema, es libertad de expresión», asentó.

Pero el nivel de críticas al que «se ha llegado contra una mujer gobernadora, una mujer, cualquiera que fuera el partido político de esta persona, vinculadas a su físico».

Esto es, explicó «no tiene nada que ver con lo político, sino a una crítica despiadada, misógina».

Cabe destacar que relató que una plática que tuvo Sheinbaum con Layda.

Festejando el cumpleaños de la Presidenta @Claudiashein al final de la #MañaneraDelPueblo.



Feliz cumpleaños Presidenta!! 🥳🥳



24Jun2025 pic.twitter.com/wRG4Wko6Lx — Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸 (@Hans2412) June 24, 2025

«Ahora que estuve con Layda, ella dice: “Bueno es que en algún momento tiene que resolverse este problema de violencia de género tan fuerte contra las mujeres».

Seguidamente, dijo, «por un problema que no tiene nada que ver con la forma con la que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste».

Esto es, «sino con el físico de la persona o con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer”.

Entonces, vale la pena discutir —porque eso no tiene que ver con la censura— hasta dónde puede llegar una crítica de este tipo.

Repito, en mi caso: Libertad de expresión, y es lo que pensamos en el movimiento.

Pero son dos temas que los han levantado como si fuera que “ahora, Morena quiere censurar” o que “ahora, los que venimos de Morena queremos censurar”.

E insistió Sheinbaum, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia.

«No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle: “Oye, quita a este reportero, quita a esta persona ―como era antes― porque me está criticando, me está molestando”».

Libetad

«Yo estoy a favor de la libertad de expresión siempre. Lo que digo es: ¿dónde sale la crítica de la supuesta censura?»

Una crítica de… O sea, hablan, escriben lo que quieren, no tienen problema, nadie los cuestiona, y hablan de censura.

¿De dónde surgió la crítica? De dos leyes:

Toda una vida llena de cultura, de las artes, de ciencia, de lucha social, de política en la izquierda, dando como resultado ser la primera Presidenta mujer en México Claudia Sheinbaum Pardo. pic.twitter.com/klD96kxL0M — Lupis2080 (@Lupis191919) June 24, 2025

Una ley que era de ciberacoso, que no tenía que ver con la crítica al gobernador y que, en todo caso se legisle, que no tiene que ver con las críticas al gobernador.

Sin embargo, dijo «es indispensable todo el problema del ciberacoso discutirlo, particularmente contra las mujeres; de ahí viene la Ley Olimpia, por ejemplo».

Y el tema del nivel de crítica a una mujer por ser «mujer, por cómo te vistes, por cómo hablas, por cómo te pintas».

Esto último en el caso de Layda Sansores y sentenció Sheinbaum: «Es importante discutirlo, muy importante en nuestro país».

Síguenos en nuestro canal de YouTube también