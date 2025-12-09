México vs Sudáfrica en el Partido Inicial del Mundial 2026

La escuadra mexicana conoce a sus oponentes en la Copa Mundial 2026. El Tricolor disputará el partido de apertura ante Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Regeneración, 8 de diciembre de 2025.– El porvenir de la Selección Nacional de México quedó determinado. El sorteo de la Copa Mundial 2026 se llevó a cabo en Washington, D.C.

El imponente John F. Kennedy Center for the Performing Arts fungió como escenario. El evento estableció los 12 bloques de competencia.

México quedó sembrado en la cabeza del Bloque A. El conjunto mexicano se enfrentará a Sudáfrica, República de Corea y al vencedor del Repesca UEFA 4. Este desempate incluye a Dinamarca, Macedonia del Norte, Chequia e Irlanda.

🤩 Estadio Soccer City de Johanesburgo, vuvuzela, alegría africana, el gol de Tshabalala y el comienzo de una nueva ilusión…



😱 Al igual que en 2010, México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo



🔙 En aquella ocasión, empataron con goles de… pic.twitter.com/RoQYICHMSJ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 5, 2025

Comienzo Memorable

El debut de la selección azteca será contra Sudáfrica. El encuentro de inauguración tendrá lugar el jueves 11 de junio de 2026. El Estadio Banorte será el recinto anfitrión.

Una coincidencia llama la atención en el cronograma. Se trata de una repetición mundialista. El mismo desafío se presenció en el arranque de Sudáfrica 2010. Aquel cotejo también fue el 11 de junio.

El último juego de la llave es crucial. El Tri tiene la posibilidad de definir su rumbo. Su cierre será ante el Repesca UEFA 4. Este partido se realizará el 24 de junio en el Estadio Banorte (antes Azteca).

El itinerario de juegos del conjunto mexicano en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 ya fue precisado: el Tricolor comenzará su participación el 11 de junio confrontando a Sudáfrica en el Estadio Banorte, para después medirse a República de Corea el 18 de junio en el Estadio Akron, y finalizará la ronda inicial el 24 de junio de nuevo en el Estadio Banorte, contra el equipo triunfador del Repesca UEFA 4.

Aquel golazo de Son en la #CopaMundialFIFA 2018. 🤩



República de Corea y México volverán a verse las caras en 2026 🔜 pic.twitter.com/YBetA4IEaa — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 8, 2025

Análisis sobre el Recorrido del Tricolor

La nación acogerá su tercera edición de la Copa del Mundo. México se convierte en el primer estado en conseguir esta proeza. Esto constituye un logro sin par y de gran envergadura.

El historial del Tri está marcado por altibajos destacados. Su mejor logro es alcanzar los cuartos de final. Esto ocurrió en 1970 y 1986, ambas ocasiones en territorio propio.

Tras 60 duelos en Copas del Mundo hay un balance: 17 triunfos, 15 igualdades y 28 descalabros. Los números arrojan 62 anotaciones marcadas y 101 permitidas.

El exgoleador Hugo Sánchez manifestó prudencia. Respecto al manejo de Javier Aguirre, puntualizó: “Carecemos de figuras estelares”. Esto representa un obstáculo para el proceso actual.

En su tercer encuentro de grupo, la escuadra mexicana ha tenido rendimientos diversos. El registro es de 4 éxitos, 4 empates y 6 derrotas. El tercer partido de 2026 resultará determinante.

Todas las Llaves: El Escenario Mundial

La distribución de las restantes llaves de la Copa Mundial 2026 quedó de la siguiente manera:

Bloque B: Canadá, Repesca UEFA 1, Qatar, Suiza.

Canadá, Repesca UEFA 1, Qatar, Suiza. Bloque C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia. Bloque D: Estados Unidos , Paraguay, Australia, Repesca UEFA 3.

, Paraguay, Australia, Repesca UEFA 3. Bloque E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador. Bloque F: Países Bajos, Japón, Repesca UEFA 2, Túnez.

Países Bajos, Japón, Repesca UEFA 2, Túnez. Bloque G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda. Bloque H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay. Bloque I: Francia, Senegal, Clasificatorio 2, Noruega.



