Israel toma sede de agencia ONU para refugiados de Palestina

Comisionado Philippe Lazzarini denuncia un flagrante incumplimiento del derecho internacional y campaña de desinformación de Israel

Regeneración, 8 de diciembre de 2025.– Fuerzas israelíes irrumpieron en el complejo de la UNRWA. Esto ocurrió la madrugada de este lunes 8 de diciembre de 2025. El asalto tuvo lugar en el barrio de Sheikh Jarrah, Jerusalén Oriental.

La Policía israelí actuó junto a funcionarios municipales. Entraron «por la fuerza» en la sede de la agencia de la ONU. El Comisionado General de la UNRWA denunció la acción. Philippe Lazzarini lo hizo a través de su cuenta de X.

🔴Hoy la policía israelí ha entrado por la fuerza en el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este. Se han equipos informáticos y otros bienes. Se ha sustituido la bandera de la ONU por una bandera israelí.

"Es un flagrante incumplimiento de las obligaciones de Israel" @UNLazzarini https://t.co/AhHUgp43sU pic.twitter.com/u5RnfN8TSM — Noticias ONU (@NoticiasONU) December 8, 2025

El complejo alberga la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Asiste a 2.5 millones de palestinos refugiados. También a otros 3 millones en países vecinos.

Israel sustituye la bandera de la ONU

Lo más grave fue la afrenta a la ONU. Los agentes sustituyeron la bandera de Naciones Unidas. Colocaron una bandera de Israel en el tejado del complejo.

Lazzarini lo calificó de acto inaceptable. Declaró: «Esta acción representa un flagrante incumplimiento de la obligación de Israel». Israel debe proteger y respetar las instalaciones de la ONU.

Las fuerzas israelíes entraron con vehículos y motocicletas policiales. Usaron también camiones y montacargas para la operación.

Cortaron todas las comunicaciones del recinto. Además, incautaron equipo y mobiliario. Entre lo robado había equipos de cómputo y otros bienes.

Violación del Estatus Internacional

La agencia tacha la acción de «violación inaceptable«. Se refiere a los privilegios e inmunidades de la UNRWA. El complejo conserva su estatus de recinto de la ONU. Es «inmune a cualquier tipo de interferencia», afirmó Lazzarini.

Israel prohíbe la actividad de la UNRWA. El Parlamento israelí lo aprobó a principios de año. Alega supuestos vínculos de empleados con Hamás.

La Corte Internacional de Justicia cuestionó las pruebas. Determinó que Israel no fundamentó sus alegaciones. Tampoco probó la falta de neutralidad de la agencia.

Colonos, acompañados por un representante de la Knesset, asaltan la sede de la agencia UNRWA en el barrio de Sheikh Jarrah en la Jerusalén ocupada. pic.twitter.com/ucRckmbemO — aapayés (@aapayes) May 26, 2025

Lazzarini denunció una «campaña de desinformación a gran escala». Estas acusaciones generaron «meses de acoso» a sus trabajadores. La sede ha sido objeto de ataques incendiarios.

El funcionario concluyó con una seria advertencia. «Permitir esto representa un nuevo desafío al derecho internacional«. Esto sienta un «precedente peligroso en cualquier otro lugar del mundo».