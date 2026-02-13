Nacionalistas triunfan en las elecciones en Bangladesh

Votación tras revuelta de Generación Z. Gana Tarique Rahman con mayoría parlamentaria para el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP)

Regeneración, 13 de febrero 2026– Tarique Rahman, del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), logró una mayoría contundente de más de dos tercios de los asientos en las elecciones parlamentarias, según reportó la Comisión Electoral el viernes.

Cifras

Las estadísticas de la Comisión Electoral muestran que la alianza BNP consiguió 212 asientos.

En contraste, la alianza islamista Jamaat-e-Islami obtuvo 77 asientos, según lo informado por el secretario principal de la Comisión, Akhtar Ahmed.

La participación fue del 59%. El referéndum sobre una amplia reforma democrática recibió el apoyo del 60% de los votantes.

Su líder, Tarique Rahman, fue nombrado primer ministro, de acuerdo con los resultados.

Triunfo

El líder del BNP, Ruhul Kabir Rizvi, proclamó una “victoria contundente” y alentó a sus seguidores a festejar el resultado con oraciones en mezquitas, en lugar de protestas en las calles.

Miles de partidarios aguardaron los resultados frente a las oficinas del partido durante toda la noche.

La embajada de Estados Unidos en Dhaka felicitó al ganador de las elecciones y al BNP por lo que llamó una “victoria histórica”.

El primer ministro de India, Narendra Modi, celebró el triunfo del partido y envió sus felicitaciones a su líder:

Reconocimientos

“Extiendo mis más sinceras congratulaciones al Sr. Tarique Rahman por guiar al BNP hacia una victoria contundente en las elecciones parlamentarias de Bangladesh.

Este triunfo refleja la confianza del pueblo de Bangladesh en su liderazgo. India continuará respaldando un Bangladesh democrático, progresista e inclusivo”.

La coalición islamista liderada por Jamaat-e-Islami llevó a cabo una campaña enfocada en la justicia y la lucha contra la corrupción.

Lograron obtener 70 escaños, un avance considerable comparado con elecciones anteriores.

Resultados finales

La Comisión Electoral comunicará el conteo final el viernes por la mañana para 299 de los 300 distritos electorales.

Los otros 50 escaños, reservados para mujeres, serán distribuidos a partir de listas de los partidos.

La votación se desarrolló en su mayor parte de forma pacífica, aunque la campaña estuvo marcada por conflictos que resultaron en cinco muertes y más de 600 heridos.

Observadores de la ONU señalaron un ambiente de intolerancia, desinformación y amenazas durante el proceso electoral.

Yunus

El líder interino Muhammad Yunus prohibió la participación del partido de la jeque e instó a la calma y la unidad nacional hasta el cambio de gobierno.

Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz, promovió una propuesta de reforma democrática que fue sometida a referéndum junto a las elecciones.

Desde su refugio en India, Hasina, que fue condenada a muerte en ausencia, calificó los comicios de “ilegales e inconstitucionales”.

Mientras tanto, Rahman y el BNP celebran un éxito que sus líderes interpretan como un mandato para dejar atrás años de represión y revitalizar el sistema político en Bangladesh.

Confianza

“Este triunfo se esperaba. No es sorprendente que el pueblo de Bangladesh haya depositado su confianza en un partido…

…capaz de convertir en realidad las aspiraciones que nuestros jóvenes soñaron durante el levantamiento.

Este viernes, Salahuddin Ahmed, un destacado miembro del comité del BNP, hizo esta afirmación a la agencia AFP.

El político, que había estado en la sombra de sus padres durante mucho tiempo y es heredero de una de las familias políticas más influyentes de Bangladesh, ha alcanzado finalmente el reconocimiento.

Líder a los 60 años

Con 60 años, el dirigente del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) se alista para asumir el liderazgo en esta nación del sur de Asia que cuenta con 170 millones de habitantes.

Su ascenso representa un cambio significativo para un individuo que regresó a Bangladesh en diciembre tras 17 años de exilio en el Reino Unido, alejándose de las crisis políticas en Dhaka.

Conocido ampliamente como Tarique Zia, lleva un apellido político que ha influido en cada etapa de su existencia.

Tenía solo 15 años cuando su padre, el presidente Ziaur Rahman, fue asesinado en 1981.