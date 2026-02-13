EE. UU. Retira Bandera LGBT del Monumento Stonewall

Gobierno de Donald Trump retiró la bandera del orgullo en Nueva York. Nuevas normas sobre banderas permitidas en parques nacionales

Regeneración, 13 de febrero de 2026.– El Gobierno de Estados Unidos retiró la bandera LGBT del Monumento Nacional Stonewall en Nueva York. Esta decisión responde a un nuevo memorando del Departamento de Interior.

La normativa restringe las banderas permitidas en los sitios del Servicio de Parques Nacionales. Solo se autorizan banderas aprobadas específicamente por el Congreso.

Entre ellas destacan la bandera nacional y la del Departamento del Interior. También se permite el estandarte que honra a los prisioneros de guerra.

Stonewall

Por su parte, Julie Menin consideró que Stonewall es tierra sagrada para los derechos civiles. Ella describió la remoción como un intento cobarde de borrar el pasado.

El monumento es visto como la cuna del movimiento moderno de derechos LGBTQ. El Servicio de Parques ya había eliminado términos como trans y queer de su web oficial.

El Monumento Stonewall fue declarado sitio nacional por Barack Obama en 2016. Conmemora las protestas de 1969 contra la constante represión policial. Actualmente, líderes locales intentan desafiar la orden para devolver el símbolo a su lugar.

Autoridades neoyorkinas

Stacy Lentz, copropietaria del bar Stonewall, criticó duramente la medida oficial. Ella afirmó que la bandera representa la historia viva del colectivo. Lentz teme que la narrativa de su comunidad sea relegada nuevamente.

El senador Chuck Schumer calificó la retirada del símbolo como una acción indignante. El líder demócrata exigió que la decisión gubernamental se revierta de inmediato. Schumer aseguró que los ciudadanos de Nueva York lograrán izarla nuevamente.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó su profunda indignación por este acto. Según Mamdani, ningún intento de borrado silenciará la historia del movimiento moderno por los derechos civiles.

Brad Hoylman-Sigal calificó la orden como un gesto para complacer a sectores de derecha. El funcionario afirmó que se busca excluir a los grupos minoritarios de los espacios públicos. Hoylman-Sigal anunció planes para izar nuevamente la bandera este jueves en el sitio federal.

The Pride flag at the Stonewall Monument is re-raised!



New Yorkers won’t let Donald Trump erase LGBTQ+ history, or trample the rights of our LGBTQ+ neighbors. pic.twitter.com/IpkeEEjy6w — Brad Lander (@bradlander) February 12, 2026

«¡Se vuelve a izar la bandera del Orgullo en el Monumento Stonewall! Los neoyorquinos no permitirán que Donald Trump borre la historia LGBTQ+ ni pisotee los derechos de nuestros vecinos LGBTQ+.»

Trump contra el pueblo amlpio y diverso

Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio de la administración actual. El Gobierno busca eliminar referencias a la diversidad en diversas instituciones culturales.

Desde el inicio de su mandato, Trump ordenó reconocer solo dos géneros. Agencias federales han reducido el acrónimo LGB en sus documentos oficiales, restando visibilidad a la comunidad Trans, Queer, Intersex y +. Incluso se han eliminado bases de datos relacionadas con personas no binarias.

El Servicio de Parques Nacionales ha eliminado diversos materiales enfocados en la diversidad cultural. Recientemente, se retiró una exposición histórica sobre la esclavitud en un parque de Filadelfia.

Esa muestra honraba a las personas esclavizadas por los presidentes George Washington y John Adams. La ciudad de Filadelfia respondió con una demanda formal contra el Gobierno federal por este retiro.