Netanyahu desmiente búsqueda de acuerdo militar con EE. UU.

Informe de Axios señala que Israel busca un acuerdo militar de 20 años con EE. UU. Netanyahu dice que su «postura es opuesta»

Regeneración, 13 de noviembre 2025– El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, negó la información del portal Axios que afirma que Israel busca un acuerdo de ayuda militar de 20 años con Estados Unidos, el cual incluiría modificaciones al programa «America First».

JUST IN:



Israeli PM Netanyahu says Israel is preparing to end its dependence on U.S. military aid and aims to make its arms industry fully self-sufficient. He also claimed that Israel never asks the United States to fight its wars.

Falso

«Esto es falso», declaró el premier, que añadió que el objetivo de Israel es fortalecer su industria de defensa y reducir su dependencia de la ayuda extranjera.

«Israel no pide a otros que luchen por nosotros; no necesita tropas estadounidenses dentro ni en sus inmediaciones.

Libramos nuestras propias batallas, pero al hacerlo, también servimos a los intereses estadounidenses», como la lucha contra el terrorismo, agregó.

Informe de Axios

Según un informe de Axios, que citó a funcionarios israelíes y estadounidenses, las conversaciones sobre el próximo memorando de entendimiento…

…comenzaron en las últimas semanas, tras una larga demora debido a la guerra contra Hamás en Gaza.

Israel propuso un acuerdo de 20 años que finalizaría en el centenario del país en 2048.

Para apaciguar a quienes se oponen a la ayuda, destinaría parte de los fondos a investigación y desarrollo conjuntos, en lugar de ayuda militar directa, informó Axios.

The news site Axios broke an "exclusive" story this morning that the Trump Administration is negotiating a US foreign aid agreement with Israel that will guarantee US funding for 20 years at an even higher level. Israeli Prime Minister Netanyahu quickly denied the report.



Israeli Prime Minister Netanyahu quickly denied the report. What's… pic.twitter.com/XNHihwawzM — Ron Paul (@RonPaul) November 13, 2025

Los proyectos promocionados abarcarían tecnología de defensa, inteligencia artificial aplicada a la defensa;

Y el proyecto de defensa antimisiles Cúpula Dorada de Trump, entre otros, según declaró un funcionario israelí a Axios.

“Esto es una idea innovadora”, declaró otro funcionario israelí a Axios.

“Queremos cambiar la forma en que gestionamos los acuerdos anteriores y hacer mayor hincapié en la cooperación entre Estados Unidos e Israel. A los estadounidenses les gusta esta idea”.

Netanyahu desmiente

Sin embargo, Netanyahu negó la información en una entrevista con la presentadora de televisión australiana Erin Molan.

«No sé de qué hablan. Mi postura es exactamente la opuesta. Creo que es hora de garantizar la independencia de Israel», declaró.

«Entiendan que nuestra ayuda militar es una fracción minúscula de lo que Estados Unidos gastó en Afganistán o en Oriente Medio. Es ínfima.

Pero creo que tenemos una economía muy fuerte. Tenemos una industria armamentística muy potente.

Es cierto que, si bien recibimos lo que recibimos, lo cual agradecemos, el 80% se gasta en Estados Unidos. Genera empleos en Estados Unidos.

Aun así, me gustaría ver un Israel mucho más independiente, una industria de defensa israelí aún más independiente».

Donald Trump

Trump se ha referido públicamente a los miles de millones de dólares en ayuda otorgados a Israel durante sus dos mandatos.

En 2018, desestimó las preocupaciones de que la retirada de las tropas estadounidenses de Siria pudiera poner en peligro a Israel.

«Ya saben, le damos a Israel 4.500 millones de dólares al año. Y se defienden muy bien, si lo analizan», dijo.

Durante una tensa visita a la Casa Blanca en abril, Trump volvió a mencionar el tema mientras Netanyahu escuchaba a su lado:

«No olviden que ayudamos mucho a Israel. Le damos a Israel 4.000 millones de dólares al año, eso es mucho».

Acuerdos

Los acuerdos de ayuda estadounidense se consideran en Israel fundamentales para ayudarlo a mantener su «ventaja militar cualitativa» frente a posibles amenazas.

Estados Unidos ha participado en el desarrollo o la financiación de los tres niveles del programa de defensa antimisiles de Israel:

El Cúpula de Hierro (interceptor de misiles de corto alcance), la Honda de David (alcance medio) y el sistema Flecha (largo alcance).