Desaprobación de Donald Trump sube al 58 por ciento: Encuesta

44% de demócratas «muy entusiasmados» por votar en las elecciones de mitad de mandato de 2026: Encuesta Ipsos Reuters

Regeneración, 13 de noviembre 2025– Según una nueva encuesta, el índice de aprobación del presidente estadounidense Donald Trump se mantiene en su nivel más bajo desde que comenzó su segundo mandato en enero.

Encuesta

La encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters y la firma de investigación Ipsos el jueves, reveló un aumento en el porcentaje de encuestados que dijeron desaprobar su desempeño.

Su índice de desaprobación aumentó del 52 por ciento a mediados de mayo al 58 por ciento en noviembre.

La encuesta en línea, realizada durante seis días este mes, consultó a 1200 adultos estadounidenses de todo el país…

…sobre sus opiniones acerca de las principales figuras políticas y por quién planeaban votar en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026.

El estudio reveló que los demócratas parecían estar más entusiasmados con las elecciones de mitad de mandato del próximo año que sus homólogos republicanos;

Un resultado quizás influenciado por las importantes victorias demócratas de este mes.

Aproximadamente el 44 por ciento de los votantes registrados que se identificaron como demócratas…

…dijeron estar “muy entusiasmados” por votar en las elecciones de 2026, en comparación con el 26 por ciento de los republicanos.

Elecciones de mitad de mandato

Alrededor del 79 por ciento de los demócratas dijeron que se arrepentirían si no votaban en las elecciones de mitad de mandato, en comparación con el 68 por ciento de los republicanos.

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes estarán en juego el próximo año, al igual que 35 de los 100 escaños del Senado.

Actualmente, los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, los demócratas se han visto recientemente alentados por las victorias del 4 de noviembre, durante las elecciones de mitad de mandato.

El partido obtuvo victorias contundentes en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey, y en la ciudad de Nueva York.

Victoria demócrata

Donde en una reñida contienda por la alcaldía, Zohran Mamdani arrasó con sus competidores centristas y de derecha.

Los votantes de California también aprobaron una medida electoral que rediseñará sus distritos congresionales para favorecer a los demócratas;

En respuesta a la manipulación electoral impulsada por Trump en los estados republicanos.

La encuesta de Reuters-Ipsos cerró el miércoles, justo antes de que el Congreso votara para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.

El nuevo proyecto de ley de gastos, que extiende la financiación federal hasta el 30 de enero, fue aprobado en la Cámara de Representantes…

…por un margen de 222 a 209, con seis demócratas sumándose a la mayoría republicana para reabrir el gobierno.

Trump firmó el miércoles por la noche un proyecto de ley de gastos del gobierno federal;

Poniendo fin al cierre del gobierno de 43 días, que causó un gran caos para los trabajadores federales, las familias necesitadas y los viajes aéreos.

Proyecto de ley

El proyecto de ley ya había sido aprobado por el Senado el lunes, después de que siete demócratas y un independiente acordaran apoyarlo.

Si bien los demócratas parecían más “entusiasmados” que los republicanos en la encuesta de Reuters-Ipsos…

…el sondeo señaló que ambos partidos parecían estar igualados en cuanto a la intención de voto de cara al futuro.

Cuando se preguntó a los encuestados por quién votarían si las elecciones al Congreso se celebraran hoy, el 41 por ciento de los votantes registrados…

…dijo que elegiría al candidato demócrata, mientras que el 40 por ciento eligió al candidato republicano.

La escasa diferencia en esos resultados se sitúa muy por debajo del margen de error de 3 puntos porcentuales de la encuesta.