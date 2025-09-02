Niño de 11 años arrastrado por río hallado muerto en Chihuahua

Voluntarios que se unieron a la búsqueda, encuentran sin vida al menor arrastrado por río en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

Regeneración, 2 de septiembre 2025– Autoridades informaron que se encontró a menor de 11 años edad arrastrado por un río en Nuevo Casas Grandes, la madrugada de este lunes, luego de que el vehículo en el que viajó no soportó la fuerza del agua.

El reporte señala que debido a las fuertes lluvias que se presentaron en varias zonas de la entidad, un río que se encuentra en el municipio mencionado creció más de lo que esperado.

Cruzar el río

En el lugar, dos camionetas pickup pasaron por un vado, y las arrastró la corriente.

El menor viajaba en uno de los dos vehículos y, al momento en que ocurrió el arrastre, este se salió de la camioneta y desapareció en la corriente.

Se notificaron a las autoridades inmediatamente y el despliegue de búsqueda y rescate no se hizo esperar.

Reacción oficial y civil

De esta manera, elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil comenzaron el operativo en búsqueda del niño.

Por la mañana del lunes, voluntarios se unieron a pie y a caballo para cubrir mayor terreno, contando con la esperanza de encontrarlo con vida.

Voluntarios dan con el cuerpo

Lamentablemente, las autoridades dieron a conocer que los voluntarios que se unieron en la búsqueda localizaron al menor sin vida.

Hasta el momento no se ha dado información sobre la causa de muerte ni la identidad del menor, por respeto a la familia.

#Estados



La @SICTmx supervisó el avance de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, una obra prioritaria que beneficiará a más de 115 mil habitantes de #Sonora y #Chihuahua. En estas acciones participan 601 trabajadores, apoyados con 370 unidades de maquinaria. Las autoridades… pic.twitter.com/X9FaTxnV62 — SPR Informa (@SPRInforma) August 31, 2025

Diligencias

Personal de la Fiscalía arribó al lugar donde se encontró al niño, para hacerse cargo de las diligencias correspondientes y del posterior levantamiento.

El cuerpo sin vida del menor se trasladó para su respectiva autopsia y posterior velación.