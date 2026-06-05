Detiene EE.UU. a exmilitar ligado a la desaparición de los 43

Detuvieron en California a Martínez Chávez, exmilitar vinculado al caso de los 43 de Ayotzinapa, y será repatriado a México para juicio

Regeneración, 5 de junio 2026– El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó la detención en Hawthorne, California, de Enrique Martínez Chávez, exmilitar de 32 años señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Aprehensión

La aprehensión de Martínez Chávez ocurrió el 3 de junio de 2026 en Hawthorne, California, Estados Unidos.

El detenido permanecerá bajo custodia hasta su repatriación a México. Con esta captura, se sumarían más de 120 personas detenidas en el caso Ayotzinapa.

Mientras continúan abiertos 151 procesos judiciales relacionados con la desaparición forzada de los estudiantes normalistas.

Sin dar detalles de la detención, ICE adjuntó dos fotografías de Enrique Martínez Chávez durante su detención.

Esta fue realizada por elementos de la Oficina de Detención y Deportación.

Sin pronunciamiento

Hasta el momento, el Gobierno de México no se ha pronunciado sobre la detención de Martínez Chávez en Estados Unidos ni sobre su situación migratoria.

No se tiene más información de su orden de aprehensión por presuntamente estar involucrado en la desaparición de lo 43 estudiantes

Tal como apunta ICE, Enrique Martínez Chávez es buscado por el delito de desaparición forzada de personas mientras formaba parte del Ejército de México

De momento, no se tiene más información de Enrique Martínez Chávez ni de su orden de aprehensión.

Declaración

Esto con base en la declaración del juez de barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, ante quien varios militares habrían presentado a los normalistas la noche del 26 de septiembre.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos han reiterado que los militares de la Sedena estarían involucrados en la desaparición, pese a que se ha señalado lo contrario.

Enrique Martínez Chávez se sumaría a los 120 detenidos por el caso Ayotzinapa.

Entre los procesos que se sigue, está el del juez José Ulises Bernabé García, que señaló a los militares y que no ha sido entregado por Estados Unidos.