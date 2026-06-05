Trump: El primer ministro indio Modi es «un buen amigo mío»

Trump reiteró que India obtuvo beneficios desmedidos de Estados Unidos, al establecer altos aranceles sin contribuir recíprocamente

Regeneración, 5 de junio 2026– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su confianza en que un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India estará listo pronto, destacando su estrecha relación personal con el primer ministro Narendra Modi.

Amistad

“Su primer ministro me cae muy bien. Es un buen amigo mío y nos llevamos bien.

Tenemos una buena relación”, comentó Trump a los medios en la Casa Blanca al referirse a los vínculos comerciales entre ambos países.

También reiteró que India había tenido beneficios desproporcionados en el ámbito del comercio con Estados Unidos durante los años.

«India, durante años, se aprovechó de este país. Nos cobraron aranceles altísimos. No pagaron nada», comentó.

Harley- Davidson

Trump mencionó a Harley-Davidson como un ejemplo, alegando que los altos aranceles en India habían limitado previamente el acceso de la empresa al mercado.

«No permitieron que Harley-Davidson vendiera sus motores. Les impusieron un arancel del 200%. Así que Harley-Davidson quedó excluida.

Terminaron yendo a la India y construyendo sus propias fábricas, lo cual es lamentable, pero sucede.

Esto ocurrió antes de mi mandato, pero nos impusieron aranceles altísimos, y nosotros no les cobramos nada», expuso Trump.

Prácticas comerciales

Adicionalmente, indicó que India había disfrutado durante mucho tiempo de lo que consideraba prácticas comerciales injustas.

Mientras culpaba a las administraciones pasadas de Estados Unidos por haber permitido dicho desajuste.

“India, durante años, y no los culpo a ellos, nos culpo a nosotros porque teníamos gente estúpida aquí. India, durante años, realmente se aprovechó de Estados Unidos. Ustedes lo saben.”

Ganancias

“Ahora es justo lo contrario, y estamos ganando mucho dinero con la India”, afirmó Trump.

Estas declaraciones surgen en un momento en que las negociaciones comerciales entre India y EE. UU. están cerca de alcanzar un acuerdo provisional.

Después de cuatro días de negociaciones en Nueva Delhi.

El Ministerio de Comercio describió las discusiones como constructivas y alentadoras.

Delegación

Una delegación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) viajó a India del 1 al 4 de junio.

El objetico fue impulsar las negociaciones sobre el propuesto Acuerdo Comercial Bilateral (BTA).