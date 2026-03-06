Pedro Friedeberg, ícono del surrealismo, muere a los 90 años

Friedeberg dejó una herencia en pintura, escultura y diseño, con obras que han superado fronteras del arte internacional

Regeneración, 5 de marzo 2026– El artista plástico Pedro Friedeberg, considerado uno de los principales exponentes del surrealismo en México, falleció a los 90 años el 5 de marzo. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado que fue compartido en redes sociales.

Comunicado

Según lo indicado en el mensaje, el artista falleció rodeado de sus seres queridos y en un ambiente sereno, en su hogar en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Su familia está profundamente agradecida por haber compartido tanto tiempo con él. Su trabajo y su creatividad han dejado un gran legado.

Agradecemos las muestras de cariño y pedimos respeto y privacidad en este momento”, se menciona en el comunicado.

La familia no proporcionó información sobre la causa de su fallecimiento, aunque el artista solía compartir sus pensamientos y obras en redes sociales.

Friedeberg

Pedro Friedeberg fue un artista, diseñador y escultor que nació en Florencia, Italia, el 11 de enero de 1936, hijo de inmigrantes judíos de origen alemán.

A la edad de tres años, su familia se trasladó a México para escapar de la situación previa a la Segunda Guerra Mundial, donde pasó la mayor parte de su vida y desarrollo artístico.

Durante su adolescencia, estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, pero no completó la carrera, ya que decidió enfocarse en el arte.

En ese tiempo, conoció a la artista británica-mexicana Leonora Carrington y a la española-mexicana Remedios Varo.

Ambas, figuras relacionadas con el surrealismo, tuvieron un impacto en su evolución creativa.

Friedeberg comenzó a mostrar su obra en la década de 1960.

Características

Sus trabajos se caracterizaron por la repetición de formas, así como la presencia de manos, ojos, laberintos y elementos arquitectónicos.

Estas características se convirtieron en parte de su identidad visual.

Uno de sus diseños más célebres es la Silla-Mano, que fue creada en 1962.

Esta pieza es una escultura utilitaria con la forma de una mano abierta, donde los dedos actúan como respaldo y reposabrazos.

Este objeto fue fabricado en varios materiales y se exhibió en museos y galerías.

Trayectoria

A lo largo de su trayectoria, Friedeberg realizó exposiciones en México, Estados Unidos y Europa.

Según información de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el artista recibió numerosos premios a lo largo de su carrera.

Entre ellos destaca la Medalla Bellas Artes, en reconocimiento a su contribución a la cultura y las artes visuales en el país.

La producción artística de Friedeberg se mantuvo activa durante varias décadas, incluyendo pintura, escultura, mobiliario decorativo y obra gráfica.

Patrones

Su trabajo se caracteriza por el uso de patrones repetitivos, referencias religiosas y elementos de la arquitectura clásica.

Con el tiempo, sus obras fueron objeto de exposiciones retrospectivas y análisis académicos sobre el surrealismo en México.

Museos y colecciones particulares siguen mostrando su trabajo como un elemento de la narrativa del arte contemporáneo en la nación.