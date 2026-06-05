John Bolton, exasesor de seguridad de Trump pacta con la fiscalía

Bolton, quien otrora fue asesor de seguridad nacional de Trump, se convirtió en uno de los principales críticos del presidente

Regeneración, 5 de junio 2026– Según reportan medios en Estados Unidos, John Bolton, exasesor de seguridad nacional y ahora un crítico notable del presidente Donald Trump, aceptará un pacto con la fiscalía relacionado con la gestión de documentos clasificados.

Acuerdo

Bolton planea admitir su culpabilidad en un cargo por la retención ilegal de documentos secretos de seguridad nacional.

Ha acordado abonar una multa superior a 2 millones de dólares. CNN fue el primer medio en dar a conocer esta noticia el jueves.

El exfuncionario de Trump, que se volvió su opositor, fue formalmente acusado por el Departamento de Justicia en octubre.

Bolton enfrenta un total de 18 cargos bajo la Ley de Espionaje por supuestos malos manejos y divulgación de información clasificada.

Páginas

Los investigadores dijeron que Bolton envió más de mil páginas de «notas en forma de diario» a dos de sus parientes.

Además, se le acusa de no haber entregado toda la información sobre un ciberataque que comprometió su cuenta de correo electrónico personal.

Bolton afirmó que había informado al FBI sobre la filtración de manera adecuada.

También destacó que no se presentaron cargos en su contra antes de que Trump asumiera nuevamente la presidencia el 20 de enero de 2025, a pesar de las revisiones sobre el asunto.

Aparición ante juez

Se declaró inocente cuando apareció ante el juez por primera vez el 17 de octubre de 2025.

Bolton ocupó el cargo de asesor de seguridad nacional de Trump entre 2018 y 2019, un periodo caracterizado por constantes conflictos con el presidente.

Las memorias de Bolton, publicadas en 2020, describen al presidente como alguien incapaz para su rol, sin conocimientos básicos de geografía y política internacional.

Trump ha sostenido en diversas ocasiones que el libro contenía información clasificada.

Intentó bloquear su publicación, argumentando durante años que Bolton debía ser arrestado por su contenido.