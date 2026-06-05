Clint Eastwood decide retirarse del cine a los 96 años

El emblemático actor y afamado director Clint Eastwood decide que es momento de bajar la cámara, su hijo Kyle anuncia su retiro

Regeneración, 5 de junio 2026– El emblemático artista de la cinematografía estadounidense, Clint Eastwood, decidió dejar el cine a los 96 años. Su hijo confirma el cierre de una trayectoria mítica que revolucionó el género del western y las películas de acción, abarcando siete décadas.

Cierre

Tras más de 70 años tanto delante como detrás de las cámaras, Eastwood habría cerrado una de las trayectorias más notables en la historia de Hollywood.

El famoso actor y director, que recientemente cumplió 96 años, habría anunciado oficialmente su retiro del cine, según lo declarado por su hijo Kyle Eastwood.

Esta noticia simboliza el fin de una carrera que hizo de Eastwood un ícono del western, el cine de acción y de los dramas más reconocidos del séptimo arte.

En una charla, Kyle Eastwood, músico e hijo del cineasta, habló sobre los años en los que tuvo la oportunidad de trabajar junto a su padre en diversos proyectos.

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Él mencionó que el director ya estaría apartado de la industria del cine.

“Me siento muy afortunado de haber podido colaborar con él en tantas películas”, indicó Kyle.

Al rememorar su vivencia al lado del ganador del Oscar, también hizo referencia a que su padre se encuentra actualmente retirado.

Clint Eastwood no ha hecho un anuncio personal sobre su despedida.

Confirmación

Sin embargo, las palabras de su hijo han sido vistas como la confirmación del cierre de un capítulo importante para Hollywood.

Clint Eastwood empezó a forjar su leyenda en la década de 1960.

Principalmente gracias a su trabajo con Sergio Leone en la conocida “Trilogía del dólar”, donde se transformó en uno de los rostros más icónicos del western.

Posteriormente, afianzó su fama con personajes como Harry Callahan en la serie de Dirty Harry, pero su influencia no se limitó solo a actuar.

Dirección

Eastwood también desarrolló una notable carrera como director.

Como director, estuvo a cargo de películas como Unforgiven, Mystic River, Gran Torino, American Sniper y Million Dollar Baby.

Con estas películas consiguió reconocimiento internacional y varios premios Oscar a lo largo de su carrera.

Despedida

Si se confirma que no regresará a dirigir, su despedida en el cine sería con “Juror #2”.

Estrenada en 2024 y protagonizada por Nicholas Hoult, Toni Collette y Kiefer Sutherland, esta película marcó su último trabajo como director.

Como actor, uno de sus trabajos más recientes fue “Cry Macho”, una película de 2021 que también dirigió y protagonizó.