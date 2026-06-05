Petro: Aliados de EE.UU. son «de la gobernanza narcoparamilitar»

El abogado De la Espriella defendió narcotraficantes, paramilitares y estafadores, Por ello Petro le asocia al crimen organizado

Regeneración, 5 de junio 2026– El mandatario colombiano Gustavo Petro declaró el jueves 4 de junio que Estados Unidos se ha aliado con «narcotraficantes», tras el respaldo de Trump hacia Abelardo de la Espriella, un candidato de la extrema derecha que está en la segunda vuelta.

Aliados de EE.UU.

Petro señaló este jueves 4 de junio que los «aliados» del «Gobierno de Estado Unidos» en Colombia «vienen de la gobernanza narcoparamilitar».

Las afirmaciones del presidente colombiano se dan luego de que Washington y Donald Trump manifestaran un fuerte apoyo al abogado millonario Abelardo de la Espriella.

El candidato de la extrema derecha sorprendió al ser el más votado en la primera ronda del 31 de mayo, superando al candidato de izquierda, Iván Cepeda.

De la Espriella, un abogado de 47 años, ha acumulado su riqueza por años de representar a personajes como narcotraficantes, paramilitares, estafadores y deportistas famosos.

Ayuda al crimen

«Lamento que figuras y gobiernos que quieran luchar contra el narcotráfico estén ayudando a precisamente llevar al poder político en Colombia al crimen», expresó Petro.

«Son genocidas y narcotraficantes», afirmó el presidente colombiano en una entrevista con la agencia AFP en la Casa de Nariño, sede del Gobierno en Bogotá.

Petro incluso comentó que ha estado «a punto de morir asesinado varias veces» debido a la persecución contra la izquierda.

En la campaña para la segunda vuelta del 21 de junio, De la Espriella recibió el apoyo del presidente estadounidense, de quien dice ser un admirador.

Polémica

Iván Cepeda, candidato del movimiento de Petro, acusó a De la Espriella tras la primera ronda de representar el «fascismo mafioso».

De la Espriella se presenta como un empresario próspero que ha hecho su fortuna a través de su despacho legal y otras actividades como la venta de bebidas alcohólicas.

Además, ha sido criticado por sus comentarios sexistas y homofóbicos.

Luego del respaldo de Trump, el abogado prometió relacionarse «de manera inédita» con Washington si se convierte en presidente.

Cepeda, un senador de 63 años, aseguró que el apoyo de Trump a De la Espriella tenía un «carácter injerencista».