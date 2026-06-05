Puebla: explotan 4 pipas de gas y evacúan a 2 mil personas

Habitantes de Tepeaca comentaron que el terreno donde estaban las pipas está relacionado con un grupo de huachicoleros

Regeneración, 5 de junio 2026– La explosión de cuatro pipas en el municipio de Tepeaca, que se piensa eran usadas para el tráfico ilegal de gas LP, llevó a la evacuación de más de 2 mil personas ayer, incluyendo a estudiantes de dos escuelas, pacientes del Hospital General y residentes de la colonia San Juan Negrete.

Informes cruzados

Por la mañana las autoridades informaron que tres personas lastimadas fueron trasladadas al Hospital Integral de Acajete y al General de Tecamachalco.

Más tarde, el gobierno estatal negó esta versión al afirmar que no había pruebas de heridos o muertos por la explosión.

Los vecinos identificaron el lugar como un establecimiento involucrado con un grupo de huachicoleros y reportaron una primera explosión minutos antes de las 10 de la mañana de ayer.

Esto fue seguido de otras explosiones, que causaron pánico entre cientos de estudiantes del Centro Escolar Miguel Negrete, que está detrás del lugar.

Pánico y evacuación

Mil 753 estudiantes fueron entregados a sus padres y tutores por la emergencia y el riesgo de nuevas explosiones.

Del mismo modo, los residentes de la colonia decidieron evacuar sus casas por el miedo a otra explosión o a que las llamas afectaran sus propiedades.

La preparatoria 2 de Octubre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Hospital General de Tepeaca también fueron evacuados.

Por esto, el total de personas evacuadas subió a más de 2 mil.

Traslado

También se informó que los 60 pacientes de este hospital serán trasladados a otras clínicas de la región para asegurar su atención.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, personal de la Secretaría de Marina, Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.

Establecieron un gran perímetro de seguridad y ordenaron el cierre de calles para impedir que la gente accediera a la zona de peligro.

Horas más tarde, las autoridades anunciaron que el fuego provocado por la explosión ya había sido controlado.

Estructura

Y la estructura del lugar donde estaban las pipas quedó totalmente destruida por las llamas.

Los rumores sobre el posible uso de las pipas para almacenar y mover gas, que aparentemente fue extraído de manera ilegal, fueron comentados por los vecinos de la zona.

Comentaron que el inmueble se utilizaba frecuentemente para guardar este tipo de vehículos.