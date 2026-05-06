Niño de 13 años dispara en escuela de Brasil: dos muertes

Un alumno de 13 años ingresó a una escuela pública abriendo fuego sin control, matando a dos personas e hiriendo a 5, 4 adolescentes

Regeneración, 6 de mayo 2026– En el Instituto São José de Río Branco, en el estado de Acre, un niño de 13 años utilizó el arma de su padrastro para disparar contra el personal y los alumnos, provocando la muerte de dos empleadas y dejando a cinco lesionados, entre ellos cuatro menores.

Dos muertos por tiroteo en una escuela de #Brasil



Un estudiante abrió fuego en una escuela de Brasil, causando la muerte de dos personas e hiriendo a varios estudiantes y personal del centro educativo. pic.twitter.com/woqLdbACwo — IRNA Español (@irna_es) May 6, 2026

Pánico

El agresor, al ser estudiante del colegio, accedió sin problemas y comenzó a disparar, generando momentos de pánico.

Posteriormente se compartieron videos en redes sociales.

En ellos se podían ver a estudiantes, docentes y personal administrativo huyendo por los pasillos y escaleras para escapar de las balas.

Las autoridades tardaron en actuar, ya que las primeras detonaciones fueron confundidas por algunos con el ruido de trabajos de reparación que se realizaban en el edificio.

TIROTEO DEJA DOS ESTUDIANTES MUERTOS EN BRASIL



Un adolescente abrió fuego en una escuela de Brasil. Preliminarmente se conoce que dos menores perdieron la vida a causa del ataque. pic.twitter.com/jr3iF9485l — News On Demand (@OnDemand_News) May 5, 2026

Trabajadoras asesinadas

Informes de medios brasileños indican que las personas fallecidas eran trabajadoras del colegio y que hay una tercera trabajadora entre los heridos.

La identidad del agresor no fue publicada, debido a su condición de menor.

No llegó a entrar en las aulas, entregándose de forma voluntaria a las autoridades, quienes le confiscaron la pistola y un cargador completo.

Lo llevaron a la sede de la Policía Militar. Su padrastro, propietario del arma utilizada, fue arrestado poco después.

Investigación

La Policía Civil de Acre inició una investigación para determinar las razones detrás de la acción del joven.

«El estado expresa una profunda solidaridad con las familias de las víctimas, la comunidad escolar del Instituto São José…

…y todos los profesionales educativos afectados por este incidente», expresó la gobernadora de Acre, Mailza Assis, en una declaración.

Este tiroteo es el segundo en el último año en escuelas.

Incidentes recurrentes

Dos jóvenes perdieron la vida y otros tres resultaron heridos en un tiroteo en una escuela de Sobral, en el estado de Ceará, en septiembre del año anterior.

No obstante, al observar con más detalle, se puede ver que estos incidentes son mucho más comunes de lo que parece.

Hay un estudio titulado ‘Incidentes de violencia extrema en las escuelas de Brasil’, realizado por la Universidad Estatal Paulista y la Universidad de Campinas.

En él se informa que entre 2001 y 2024 ocurrieron 42 ataques armados en centros educativos, provocando la muerte de 38 personas.

Aumento en la violencia

La investigación mostró que casi dos tercios de estos ataques (64%) sucedieron entre 2002 y 2024, indicando un claro aumento en la violencia.

Otro informe similar, realizado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (FAPESP), presentó cifras aún más alarmantes.

Este estudio abarcó un periodo más corto (2002 a 2023), pero documentó un mayor número de víctimas: 49 estudiantes y profesores en 36 incidentes.

La mayoría de los ataques fueron llevados a cabo por hombres blancos que emplearon armas de fuego o armas blancas en la misma proporción (44% cada una).

Discursos de odio

Sus motivos estaban ligados a discursos de odio y contenidos en comunidades digitales que fomentaban la violencia extrema.

En 2023, tras el suceso en Sao Paulo, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva comentó que no se podía considerar normal que los jóvenes tuvieran acceso a armas de fuego.

Esto, después de la liberalización de la tenencia y el porte promovida por Jair Bolsonaro entre 2019 y 2022.