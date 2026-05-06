Encuestas muestran un rechazo del 60% a Javier Milei

La encuesta de AtlasIntel indica que solo un 35,5% de los argentinos tiene una opinión favorable sobre la gestión de Javier Milei

Regeneración, 6 de mayo 2026– El presidente de Argentina, Javier Milei, ha visto una disminución en su nivel de aprobación en los últimos meses, según las encuestas recientes de opinión pública a nivel nacional.

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La aprobación de Javier Milei cae al 35,5%

La desaprobación alcanza el 63%, el nivel más alto desde su asunción

Tendencia descendente desde fines de 2025

Mujeres y sectores de menores ingresos muestran mayor rechazo… pic.twitter.com/wZfdq0EPQl — Infonews (@infonews) May 1, 2026

Encuesta

Conforme a una encuesta realizada por la consultora brasileña AtlasIntel, el 63% de los argentinos no apoya su gestión.

Mientras que un 35,5% tiene una opinión favorable, lo que establece una clara mayoría de evaluaciones desfavorables.

Esta tendencia muestra un debilitamiento constante en cómo la gente percibe al presidente, con un incremento progresivo en la desaprobación en los últimos meses.

Asimismo, la evaluación general del Gobierno también es negativa.

Gestión

El 59,3% de los encuestados piensa que la gestión es mala o muy mala, mientras que solo un 30,6% la considera buena o excelente.

De manera similar, una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados reveló que la desaprobación presidencial ha llegado al 64,5%, en contraste con una aprobación del 34,3%.

El informe también resalta que el 71,2% de los encuestados siente que es necesario un cambio de Gobierno.

Se advierte sobre el establecimiento de una tendencia desfavorable en la valoración de la administración de la derecha extrema.

Género

El estudio también señala diferencias en las opiniones según el género.

Casi el 70% de las mujeres desaprueba la gestión, un nivel de rechazo mayor que el observado entre los hombres.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es vista como la líder más favorecida de este espacio, aunque cuenta con una imagen negativa del 55,5%.

Los otros referentes cercanos al Gobierno muestran niveles de desaprobación aún más altos.

Percepción pública

El deterioro en la percepción pública se presenta en un contexto de controversias recientes.

En particular, el denominado “caso Adorni” incluyó cuestionamientos e indagaciones sobre viajes, gastos y patrimonio del funcionario.