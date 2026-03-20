CDMX: Noche de Primavera 2026: Rave en el Parque La Cañada

Secretaría de Cultura invita a Rave en Los Dinamos, CDMX: Transporte gratuito y zona de camping. Música desde el atardecer hasta el amanecer

Regeneración, 19 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura invita al público a vivir la Noche de Primavera 2026 en el Parque Natural La Cañada. Este evento ofrecerá un rave de música electrónica que se extenderá hasta el amanecer en la zona de Los Dinamos.

La cita musical comenzará el próximo sábado 21 de marzo a partir de las 17:30 horas con entrada libre. El objetivo institucional es «acercar conciertos de entrada libre de diversos estilos musicales a espacios públicos» de la capital mexicana.

Artistas nacionales e internacionales de géneros house y techno se presentarán durante toda la jornada nocturna en el bosque. Se invita a los asistentes a acampar en el sitio para no perderse ninguna de las presentaciones programadas.

Este festival busca fortalecer el tejido social mediante experiencias comunitarias seguras en contacto directo con la naturaleza del sur. Llevar equipo de campamento adecuado es fundamental para disfrutar esta experiencia prolongada en los exteriores del parque natural.

Logística y transporte gratuito RTP

Para facilitar el acceso, el Gobierno capitalino ofrecerá unidades de transporte gratuito de la Red RTP disponibles ese día. Los camiones saldrán desde las estaciones del Metro Tacubaya y Tasqueña en horarios de 12:00 y 15:00 horas.

Es obligatorio realizar un registro previo en línea para asegurar un lugar en el transporte designado para esta festividad. Las autoridades capitalinas buscan garantizar que todos los interesados lleguen de manera cómoda y económica al festival de primavera.

Para el abordaje, los usuarios deberán presentar una identificación oficial con fotografía vigente sin excepción alguna por seguridad. Se prohíbe estrictamente el consumo de alcohol o sustancias ilícitas dentro de las unidades de transporte público capitalino.

Las unidades solo podrán transportar casas de campaña con capacidad máxima para dos personas por el espacio limitado. Se recomienda llegar con 30 minutos de anticipación al punto de salida elegido para evitar contratiempos en el viaje.

Recomendaciones para una estancia segura

Los organizadores sugieren asistir preparados con alimentos y bebidas suficientes, ya que se permite el ingreso de comida. No se contará con servicio de guardarropa en los autobuses, por lo que cada asistente debe cuidar sus pertenencias.

Es vital portar linternas y cobijas gruesas debido al descenso de temperatura común en la zona boscosa de Magdalena. «Respetar las disposiciones que prohíben el consumo de alcohol» es una medida obligatoria para mantener un ambiente de sana convivencia.

La seguridad de la jornada será monitoreada para permitir que el público disfrute del rave sin ningún incidente. Al ser un espacio natural protegido, se pide a los visitantes depositar la basura en los contenedores correspondientes.

El respeto a la flora y fauna local es esencial durante toda la estancia de los campistas en el sitio. Llevar calzado cómodo y resistente facilitará el desplazamiento por los senderos naturales donde se instalarán los escenarios de música.

Retorno y clausura del festival

El servicio de regreso gratuito operará el domingo 22 de marzo con salidas programadas desde el Parque La Cañada. Los horarios de retorno hacia el Metro Tacubaya y Tasqueña serán a las 09:00 y las 12:00 horas.

El abordaje de las unidades RTP se realizará conforme se complete el cupo disponible de cada camión en el parque. «Noche de Primavera 2026 reafirma su vocación de llevar la música» a diversos entornos para el gran disfrute ciudadano.

Esta iniciativa cultural, además busca descentralizar la oferta artística y promover el uso responsable de los parques naturales locales.

Se espera una asistencia nutrida de jóvenes y entusiastas de la música electrónica de toda la zona metropolitana.

Las autoridades invitan a seguir las redes sociales oficiales para cualquier actualización sobre el clima o cambios de horario.

Disfrutar de la música hasta el amanecer en Los Dinamos será, asimismo ,una forma única de celebrar la nueva estación.