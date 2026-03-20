Central de Abasto CDMX: Seguridad con Patrullas y Tecnología

La Central de Abasto de la Ciudad de México reduce delitos y mejora tiempos de respuesta con 12 nuevas patrullas

Regeneración, 19 de marzo de 2026.– La Central de Abasto renovó su flota operativa con doce unidades de patrullaje distribuidas en seis cuadrantes estratégicos de vigilancia. El objetivo central es ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente dentro del mercado.

Esta acción forma parte de la renovación integral del equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital. El Comisario Elpidio de la Cruz Contreras afirmó que estas unidades permitirán «reforzar las capacidades operativas de la Policía».

Según el funcionario, esto ayudará a reducir los tiempos de atención en emergencias para todos los usuarios del recinto. La presencia policial se basará en modelos de proximidad para generar mayor confianza entre comerciantes, trabajadores y visitantes cotidianos.

Resultados en incidencia delictiva

La estrategia coordinada logró una reducción histórica del 99 por ciento en el delito de extorsión dentro del centro comercial. Este avance consolida a la Central de Abasto como un espacio cada vez más seguro para el intercambio de mercancías.

La mejora sostenida es resultado de un trabajo permanente entre diversas instituciones de seguridad y el gobierno de la ciudad. Mónica Pacheco Skidmore, Coordinadora de la Central, señaló que la efectividad en seguridad pasó del 11 al 46 por ciento.

Las autoridades han realizado cientos de reuniones territoriales y gabinetes de seguridad para monitorear los avances en el terreno. La seguridad es una prioridad permanente que requiere la participación activa de toda la comunidad del mercado mayorista más grande.

Eficiencia tecnológica y respuesta inmediata

El Centro de Comando C5 reportó que las llamadas de emergencia se atienden en un tiempo récord de 26 segundos. Por su parte, el envío de patrullas a los puntos de auxilio registra un promedio de tres minutos con treinta segundos.

Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, mencionó que estos datos revelan la «coordinación interinstitucional necesaria para fortalecer los avances». La vigilancia se apoya en el uso de cámaras de alta definición y operativos de campo en toda la zona.

Estas herramientas tecnológicas permiten un monitoreo constante de los flujos de movimiento de miles de personas que acuden a diario. La integración de datos y patrullaje terrestre garantiza un entorno mucho más ordenado y confiable para el comercio alimentario.

Cercanía y modelos de proximidad

El modelo de cuadrantes busca que los comerciantes conozcan personalmente a sus jefes de policía y mandos de la institución. Es fundamental mantener un contacto permanente con los usuarios para prevenir conductas ilícitas mediante la comunicación directa y efectiva.

Las autoridades instan a la población a utilizar los canales oficiales para reportar cualquier actividad sospechosa en los pasillos. El Comisario Contreras enfatizó que es vital «fortalecer nuestra presencia en todo el territorio» para proteger a quienes distribuyen y consumen.

La cercanía policial permite detectar necesidades específicas en cada sector del Abasto-Reforma de manera mucho más ágil y precisa. Se busca que el policía sea un aliado cotidiano para el trabajador que labora durante las madrugadas en el sitio.

Cultura de la denuncia ciudadana

La seguridad se define como una tarea compartida donde la denuncia es la pieza fundamental para la actuación de autoridad. Se invita a los permisionarios y visitantes a reportar delitos para evitar la impunidad y mejorar las investigaciones criminales.

Avanzar hacia una Central más segura depende de la corresponsabilidad entre el gobierno y los ciudadanos que la habitan. La administración del mercado continuará con operativos de campo y recorridos de proximidad para garantizar la paz en el recinto.

Se han ejecutado más de 40 asambleas de paz para escuchar directamente las demandas de seguridad de los locatarios organizados. Con estas acciones, la Ciudad de México reafirma su compromiso con el desarrollo económico seguro y el bienestar social.