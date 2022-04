Oaxaca: Comuneros piden cancelar eólica francesa; no cumplió contrato

El proyecto Gunaa Sicarú debió concluirse en enero de 2019 pero no se ha construido. Electricité de France daña a Oaxaca y al patrimonio de CFE

Regeneración, 20 de abril de 2022. La comunidad indígena de Unión Hidalgo solicitó formalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cancele de manera definitiva el contrato firmado con Electricité de France (EDF), para la operación de la central eólica Gunaa Sicarú.

Además se indica que los comuneros de Oaxaca son acompañados por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

Oaxaca

-“El proyecto Gunaa Sicarú no ha sido construido, excediendo los términos establecidos en el contrato firmado por la empresa EDF con la CFE», indicaron los comuneros.

Además dicen que por ello la empresa productiva del estado tiene la posibilidad de terminar, sin perjuicio, este contrato leonino».

Mismo que como denuncian «establece beneficios y derechos a la empresa extranjera en detrimento del patrimonio de CFE”.

Y es que la eléctrica francesa incumplió con la fecha de entrega y puesta en operación comercial de la eólica, ya que el contrato señala el 1 de enero de 2019 para su entrada en operación.

Lo anterior por incumplimiento de cláusulas y plazos.

Contrato

“Hacemos un llamado a la CFE para que tome esta oportunidad histórica y comenzar a resarcir los daños que este proyecto ha provocado», indicaron los quejosos.

Además señalaron que el parque eólico no debe continuar no solo porque no lo construyeron a tiempo, sino porque «este proyecto nos ha costado tierra y patrimonio».

Lo anterior señalaron los comuneros de Oaxaca.

E incluso dijeron que los daños son «no sólo a nosotros, sino a toda la nación. Gunaa Sicarú se tiene que cancelar”.

Eólica

Y es que esta central eólica busca asentarse en tierras comunales y construir 115 aerogeneradores con una capacidad total de 300 MW.

Es decir, de las más grandes en América Latina y una subestación, una línea de transmisión de 230 kV y vialidades internas en un polígono de 79 hectáreas.

Mismas que son pertenecientes a tierras comunales de Unión Hidalgo.