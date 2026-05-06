Obras amenazan arrecifes, lagunas y playas en México

Activistas y habitantes han señalado que las obras en México priorizan intereses económicos sobre los derechos y la preservación

Regeneración, 6 de abril 2026– Recientes denuncias hechas por residentes y grupos ambientales en México han puesto en evidencia varios proyectos turísticos, energéticos e inmobiliarios, que ellos consideran un peligro inminente para ecosistemas esenciales y la vida de las comunidades.

🏖️⚠️ Playa Piedras Pintas en la mira por proyecto residencial en San Carlos pic.twitter.com/zbN2RbH8Lg — Editorial Diario Del Yaqui (@DDYoficialmx) May 5, 2026

Habitantes

Los habitantes expresan que varias obras empezaron sin la realización de estudios de impacto ambiental adecuados.

Esto pone en riesgo el delicado equilibrio de la llamada “Laguna de los siete colores”.

Además, se encuentran proyectos en Punta Mita, Nayarit, que han sido criticados por desarrollarse en áreas donde las tortugas anidan.

Al norte del país, las críticas incluyen la planta de amoníaco de GPO en Topolobampo, Sinaloa.

Daño marino

Igualmente, el Proyecto Saguaro en el Golfo de California es señalado por activistas que alertan sobre el potencial daño a las rutas de especies marinas como las ballenas.

Estos temas han generado un debate constante entre las comunidades de México y los usuarios en redes sociales.

Señalan que el patrimonio natural del país está siendo arriesgado en beneficio de intereses económicos vinculados al turismo.

Habitantes de Sonora denunciaron que un desarrollo inmobiliario am3*naza el libre acceso a Playa Piedras Pintas, así como a la fauna y flora del lugar.



Por lo anterior, pidieron la intervención de las autoridades para que les garanticen que no se privatizará el acceso, pues… pic.twitter.com/w7MWOMMehR — MÉXICO AL MINUTO (@mexico_alminuto) May 5, 2026

Parque Acuático Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo

La comunidad de alrededor de tres mil habitantes se opone al proyecto porque pretende atraer hasta 21 mil visitantes diarios.

El avance de este proyecto fue autorizado en diciembre de 2025.

Esto fue aprobado por el municipio de Othón P. Blanco junto con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) de Quintana Roo.

Para llevarlo a cabo, permitieron modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano, alterando el uso del suelo en más de 107 hectáreas.

Sin embargo, los residentes mencionan problemas persistentes como la mala gestión de desechos, calles sin pavimentar y cuestiones ambientales sin resolver.

Por esta razón, insisten en que deben resolverse estas necesidades fundamentales antes de continuar con un proyecto turístico de gran magnitud.

Laguna de Bacalar, Quintana Roo

Proyectos, incluidos algunos de la Sedena, comenzaron sin realizar estudios de impacto ambiental adecuados.

Esto pone en riesgo el ecosistema de la “Laguna de los siete colores”. La obra se encuentra en una zona protegida y ecológicamente frágil.

La construcción avanza a pesar de haber recibido una suspensión definitiva de un juez federal en mayo de 2025.

Playa Las Cocinas, Punta Mita, Nayarit

Grupos de activistas denuncian que las edificaciones de lujo en la costa están destruyendo la playa en zona federal.

Además, están ubicadas en lugares de anidación de tortugas, causando daños al medio ambiente y afectando a la fauna local.

Las playas son del pueblo, no de las inmobiliarias.



Activistas de Bahía de Banderas, en #Nayarit fueron detenidos por denunciar ecocidio en la playa Las Cocinas por el proyecto de lujo "Montage" de Grupo Dine, pues amenazaba una zona de anidación de tortugas. pic.twitter.com/6IFbOMaUfr — Liz Vilchis (@_LizVilchis) May 6, 2026

Bahía Loreto, Baja California

El 10 de abril se publicó un Decreto Federal que designa a Loreto como “Puerto de altura”, lo que implica que podrán llegar cruceros internacionales.

Esto pone en peligro a la ballena azul, aumenta la afluencia de personas, lo que amenaza el mar, la biodiversidad y a la comunidad.

Por ejemplo, la ballena azul se reproduce, da a luz crías y se alimenta entre invierno y primavera, de diciembre a abril, en este océano.

Especies como la ballena gris, jorobada y azul vienen del Ártico a México para disfrutar de las aguas cálidas.

Habitantes de Loreto se movilizan tras la publicación de un decreto que permite su transformación en puerto de cabotaje y altura.



La medida, publicada el 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación, ha generado protestas, recolección de firmas y una petición digital para… pic.twitter.com/KiF3azbaHI — El Momento Mx (@ElMomentoOfic) May 6, 2026

Planta de amoníaco de GPO, Topolobampo, Sinaloa

Esta instalación podría ocasionar un grave desastre químico que afectaría a las personas y al medio ambiente.

Se ha observado que una fuga de gas de algunos minutos podría amenazar la bahía y a sus residentes.

El amoníaco puede causar daños en los pulmones que podrían ser fatales.

En el ecosistema causa toxicidad inmediata si llega a ríos, lagos o mares, es muy tóxico para peces y organismos acuáticos, provocando la muerte masiva.

Proyecto Saguaro, Mar de Cortés, Océano Pacífico

Su objetivo es exportar gas natural desde Sonora, lo que requiere de barcos metaneros en el Golfo de California, además de nueva infraestructura marítima.

Esto pondría en riesgo a los cetáceos que se reproducen, dan a luz crías y se alimentan en esa área durante el invierno y la primavera (de diciembre a abril).

Los animales como la ballena gris, jorobada y azul vienen del Ártico para disfrutar de las aguas cálidas y seguras, ofreciendo espectáculos de saltos y cantos.

Cuarto Muelle en Cozumel, Quintana Roo

La edificación fue cuestionada porque ponía en peligro el arrecife Villablanca, que es parte del segundo arrecife más grande del mundo.

Esto afecta corales que ya están dañados por el síndrome blanco, y también amenaza la última playa pública, lo cual fue ignorado en medio de la resistencia de la comunidad.

Demandas

Las demandas de los residentes y activistas se han centrado en cancelar o revisar esos proyectos.

Así como en solicitar la intervención de las autoridades ambientales para evitar daños irreversibles.

Argumentan que se priorizan los intereses económicos sobre la preservación ambiental y los derechos de las comunidades locales que habitan en estas áreas.