Derecha intervencionista, el Honduras-gate, lo que se sabe

Audios revelan al expresidente Hondureño liderando acciones intervencionistas en Colombia y México. Desde luego en las elecciones hondureñas

Regeneración, 6 de mayo de 2026. Dicho de manera sintética el Hondurasgate es un escándalo político y mediático de alcance regional, revelado a finales de abril de 2026, que expone una presunta red internacional de injerencia política y manipulación informativa.

El caso se centra en la filtración de audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH).

Mismo, quien, tras ser condenado por narcotráfico en EE. UU., habría sido indultado por Donald Trump en diciembre de 2025 para liderar una campaña contra gobiernos de izquierda en América Latina.

1. El Origen: ¿Qué es el Hondurasgate?

El término fue acuñado tras la publicación de una investigación conjunta entre el medio español Diario Red y periodistas hondureños anónimos.

La trama sostiene que Honduras se convirtió en un «centro de operaciones» para desestabilizar administraciones en México y Colombia, utilizando fondos y apoyo estratégico de actores en Estados Unidos e Israel.

2. Los Protagonistas y sus Citas Clave

La investigación se basa en grabaciones donde se escucha a JOH (cuya voz ha sido validada por peritajes forenses, según los reportes) detallando planes específicos.

Juan Orlando Hernández (JOH): Expresidente de Honduras (2014-2022). Fue condenado en 2024 a 45 años de prisión en Nueva York por operar un narcoestado.

En los audios filtrados, afirma sobre su liberación:

«Gracias a mí usted está sentado en esa silla… eso fue lo que hablamos con el presidente Trump».

En tanto se sabe que Donald Trump concedió el indulto a JOH el 1 de diciembre de 2025 bajo la premisa de que fue tratado con «injusticia».

Así, el plan implicaría usar a Hernández como pieza clave en Centroamérica.

Asimismo aparecen actores Internacionales, ya que los audios mencionan una oficina de «periodismo digital» financiada con apoyo republicano y de figuras como Javier Milei. Hernández menciona:

«El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo… el dinero del indulto salió de una junta de rabinos».

3. El Plan de Injerencia (Objetivos)

Según la filtración la red buscaba: atacar a México y Colombia: Crear plataformas digitales para difundir contenidos que golpearan a las administraciones de Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro.

Extirpar la Izquierda: JOH describe el objetivo de eliminar lo que llama el «cáncer de la izquierda» en toda Latinoamérica.

Control Estratégico: Incluye la construcción de una base militar en Roatán y la concesión de un tren interoceánico a empresas estadounidenses, excluyendo a China.

4. ¿Quién lo publicó y dónde?

La información ha circulado principalmente en medios alternativos y digitales debido a lo que analistas llaman un «muro de silencio» en la prensa tradicional.

Diario Red (España): El medio fundado por Pablo Iglesias fue el primero en lanzar la plataforma «Honduras Gate» el 29 de abril de 2026.

Ruido en la Red (México) y RTVC (Colombia): Han dado seguimiento a las implicaciones para sus respectivos países.

Instagram/Redes Sociales: Canales como Almaplus TV han difundido transcripciones de los audios donde se detalla la negociación del indulto.

5. Resumen para No Conocedores

En términos sencillos: es la historia de un expresidente acusado de ser narcotraficante que, tras ser liberado por un giro político en EE. UU., encabeza una operación secreta de «guerra sucia» digital y geopolítica para retomar el poder en Honduras y debilitar a los gobiernos progresistas de la región.

Desde luego, JOH ha negado la autenticidad de los audios, calificándolos de falsos. La historia completa en https://hondurasgate.ch