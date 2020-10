Ofrecían 14 mil pesos a mujeres por ‘servicios sexuales’ a Gutierrez De la Torre

Renata y Beatriz contaron cómo fue que llegaron solicitando trabajos de edecanes y recepcionistas y terminaron siendo sexo servidoras

Regeneración, 6 de octubre, 2020. Con los testimonios de dos mujeres se dio a conocer que ofrecían 14 mil pesos por dar servicios sexuales a Gutiérrez De la Torre.

En una entrevista con Carmen Aristegui, Renata y Beatriz contaron cómo fue que llegaron solicitando trabajos de edecanes y recepcionistas y terminaron siendo sexo servidoras.

Renata declaró que vio un aviso en el periódico y sacó una cita para un empleo con una mujer a la que se denominó Adriana, pero Sandra Vaca fue quien la atendió y le ofreció pagar 14 mil pesos por dar servicios sexuales.

“Cuando ya me pasaron a mí, me entrevistó Sandra Vaca, me dijo que el puesto era para edecán, pero que ellos eran de mente muy, muy abierta, entonces que teníamos que ofrecer servicios sexuales al presidente Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que era servicio oral, vaginal, pero que no me preocupara porque él tenía mucho cuidado y nos trataba bien, que usaba condón, que se protegía, que por eso no había preocupaciones, pero que el sueldo iba a ser más alto, en el periódico decía que era de 8 mil pesos, pero que si prestábamos servicios sexuales nos iban a dar un poquito más, 14 mil pesos, el horario era de lunes a viernes”, señaló Renata.

Le pidieron que usara ropa entallada para la entrevista con “el jefe”.

La mujer no pretendía ser acompañante del priista, pues iba por el puesto de recepcionista; sin embargo, le dijeron que esa vacante no estaba disponible pese a que el anuncio la ofrecía.

Renata también dio su testimonio y comentó que Adriana también la había atendido en Puente de Alvarado número 75 donde en ese entonces había una lona gigante de Enrique Peña Nieto.

Indicó que en el lugar había menores de edad por lo que no dudó en realizar una denuncia junto con la activista Teresa Ulloa.

“A mí lo que me movió a hacer esta denuncia es que vi a dos menores de edad en ese lugar… había al menos 10 mujeres en la sala de espera junto conmigo”.

Cuauhtémoc Gutiérrez De la Torre es acusado de operar una red de prostitución al interior del Pri-capitalino.

Autoridades capitalinas informaron que se reabrió el caso de Gutiérrez al encontrar actos omisos en las investigaciones en su contra.

FGJCDMX investiga a funcionarios que protegieron a Gutiérrez de la Torre