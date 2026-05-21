Irán afirma que pasaron 26 buques por el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria Islámica afirma mantener el control del estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo de EE.UU. a puertos iraníes

Regeneración, 21 de mayo 2026– El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que organizó el paso de 26 embarcaciones por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, mientras que las negociaciones entre Washington y Teherán sobre la reanudación del tráfico en esta vía marítima siguen sin avances.

🇮🇷🚢 Los datos de navegación muestran que 26 buques transitaron por el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas tras coordinarse con Irán, lo que coincide con la declaración de la Guardia Revolucionaria Islámica de que el estrecho está abierto bajo control iraní. pic.twitter.com/oePhpVkWpq — En la Retaguardia (@pueblopatriota) May 21, 2026

Tráfico

“El tráfico a través del estrecho de Ormuz se realiza con permiso y en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica”.

Decía el comunicado emitido el miércoles por la agencia de noticias estatal iraní ISNA.

Más tarde el mismo día, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) de Irán presentó un nuevo mapa del estrecho de Ormuz en la plataforma X.

El mapa señala un área marítima controlada, donde los barcos no podrán navegar sin su permiso.

Zona

La autoridad precisó que esta zona abarca desde Kuh-e Mubarak en Irán hasta el sur de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Y desde el extremo de la isla de Qeshm hasta Umm al-Quwain en la entrada occidental.

El miércoles, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se pronunció.

Advirtió que el bloqueo podría provocar una seria crisis mundial en los precios de los alimentos dentro de seis a doce meses.

#ENVIDEO | Irán confirmó el paso de 26 embarcaciones por el Estrecho de Ormuz, superando el bloqueo de Estados Unidos.



Este tránsito incluyó petroleros, portacontenedores y buques mercantes, vital para la demanda en Asia Occidental. La operación se realizó con estricta… pic.twitter.com/vNhgBgnage — teleSUR TV (@teleSURtv) May 21, 2026

Crisis

Describiendo la interrupción como «el comienzo de una crisis agroalimentaria sistémica».

La agencia mencionó que la alteración ya no es únicamente un problema de transporte marítimo o del mercado de energía.

Afirmó que el efecto se está extendiendo gradualmente por los sistemas alimentarios a nivel mundial.

“La crisis se está desarrollando por etapas: energía, fertilizantes, semillas, menores rendimientos.

Precios

Aumento de los precios de las materias primas y, posteriormente, inflación de los alimentos”, declaró la FAO.

El miércoles, Trump se refirió a los “avances” en las negociaciones con Irán.

Sin embargo, también advirtió sobre la posibilidad de reiniciar acciones militares si Irán no acepta un acuerdo.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió que “el regreso a la guerra traerá con ello muchas más sorpresas”.

La Guardia Revolucionaria también mencionó que si Irán es atacado nuevamente, el conflicto se extenderá, “esta vez”, más allá de la región.