Boxeando por la Paz, Programa de Sheinbaum para Jóvenes

La Presidenta de México lanza «Boxeando por la Paz». Iintegrará a 5 mil instructores para brindar clases gratuitas de boxeo a 100 mil menores

Regeneración, 20 de febrero de 2026.– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó oficialmente el programa Boxeando por la Paz. Esta iniciativa busca alejar a los menores de las drogas y la delincuencia organizada. Cinco mil boxeadores profesionales actuarán como instructores en todo el territorio mexicano.

El proyecto beneficiará inicialmente a 100 mil niñas y niños de todo el país. Las edades de los participantes oscilarán entre los 6 y 29 años. Se busca fomentar la disciplina deportiva como una herramienta de transformación comunitaria.

“Es un apoyo a las y los jóvenes, es totalmente gratuito”, explicó la mandataria federal. El objetivo central es involucrar a la juventud en la disciplina del boxeo. Se pretende crear un entorno seguro y saludable para el desarrollo de la infancia.

“El objetivo es incorporar a jóvenes a este deporte”, subrayó Sheinbaum durante su conferencia. La estrategia se enfoca en atender las causas de la violencia. El Gobierno Federal prioriza el derecho a la educación física de calidad.

Boxeando por la Paz es el nuevo programa de atletas profesionales que serán instructores para niñas, niños y jóvenes en gimnasios de su comunidad.



A través de Jóvenes Construyendo el Futuro, integraremos a cinco mil boxeadoras y boxeadores para apoyar a 100 mil alumnos en todo… pic.twitter.com/PkeMcUTy3b — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 17, 2026

Apoyo Económico para Boxeadores Profesionales

Los instructores seleccionados formarán parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Recibirán un salario mensual de 9 mil 582 pesos por sus labores. Contarán además con la protección y servicios médicos que ofrece el Seguro Social.

“Ellos se van a volver maestros y maestras de box”, afirmó la Presidenta Sheinbaum. Los pugilistas impartirán clases de una hora durante los días de la semana. Esta medida dignifica la carrera de los deportistas y apoya su economía personal.

Las inscripciones para instructores cierran el próximo 28 de febrero de este año. El trámite se realiza en el portal oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una oportunidad laboral sin precedentes para el gremio boxístico nacional.

El programa garantiza un ingreso estable para quienes dedican su vida al deporte profesional. Se espera una alta participación de atletas en las diversas zonas del país. La meta es consolidar una red nacional de entrenadores comunitarios certificados.

Inicio de Actividades y Calendario Oficial

Las clases de boxeo comenzarán formalmente el próximo 2 de marzo a nivel nacional. Las sesiones serán totalmente gratuitas para todos los alumnos que se inscriban al programa. El Consejo Mundial de Boxeo colabora activamente en la organización de los gimnasios.

Carlos Torres Rosas destacó que el boxeo construye paz desde la base social. Señaló que este deporte es sinónimo de comunidad y prevención efectiva. Los gimnasios comunitarios serán los puntos de reunión para los nuevos talentos deportivos.

El programa operará bajo una estructura de lunes a viernes rigurosamente. Cada sesión está diseñada para fortalecer la salud física de los pequeños participantes. Se busca detectar talentos que puedan representar a México en competencias internacionales futuras.

La logística contempla llegar a las zonas con mayores índices de vulnerabilidad social actual. El deporte se convierte en el eje de la reconstrucción del tejido social. La participación ciudadana será fundamental para el éxito de Boxeando por la Paz.

El Impacto Global del Deporte Mexicano

Mauricio Sulaimán afirmó que este programa no tiene precedentes en el mundo entero. Resaltó que permitirá a los niños entrenar directamente con sus grandes ídolos deportivos. El boxeo es una disciplina que une familias y busca siempre la paz.

“El boxeo une familias, el boxeo es el que busca siempre la paz”, comentó Sulaimán. La iniciativa ha captado la atención de organismos deportivos de otros países hermanos. México se coloca a la vanguardia en políticas públicas de activación física juvenil.

Pugilistas destacados como Marilyn Badillo aseguran que el boxeo realmente salva vidas humanas. David Picasso Romero agradeció la oportunidad de participar en el futuro de la niñez. Consideran que el deporte es el mejor camino para evitar la violencia callejera.

Jacqueline Nava calificó este lanzamiento como un momento histórico para el deporte. Los conocimientos de los profesionales servirán para guiar a las nuevas generaciones mexicanas. El compromiso de los atletas es total con la construcción de un mejor país.

Isaac “El Pitbull” Cruz y Cristian Mijares, quienes le colocaron guantes a la Jefa del Ejecutivo Federal

Figuras Emblemáticas se Unen al Proyecto

El campeón Isaac “El Pitbull” Cruz pidió a los jóvenes ponerse los guantes por México. Durante la presentación, diversos campeones entregaron guantes conmemorativos a la Presidenta. La presencia de figuras como “La Barbie” Juárez fortalece la credibilidad del programa.

El apoyo de leyendas del boxeo asegura una instrucción de alto nivel técnico. Los ídolos locales motivarán a los jóvenes a permanecer en los entrenamientos diarios. El programa aprovecha el prestigio del boxeo mexicano para generar cambios positivos.

Cristian Mijares y otros campeones acompañaron a la mandataria en este acto protocolario importante. La unidad entre el gobierno y el gremio deportivo es evidente y sólida. Se espera que la convocatoria supere las expectativas en todas las entidades federativas.

“Pónganse los guantes por México”, exhortó el reconocido campeón Isaac Cruz. Esta frase se ha convertido en el lema de la campaña nacional deportiva. El entusiasmo de los boxeadores profesionales es un motor para el éxito operativo.

Compromiso con el Futuro y la Paz

La Presidenta reafirmó que el acceso al deporte es un derecho para todos. Boxeando por la Paz es un pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad. Se busca que el talento nacional se desarrolle en ambientes sanos y competitivos.

El programa pretende reducir significativamente los riesgos de adicciones en menores vulnerables. Al integrar a 100 mil alumnos, el impacto social será profundo y duradero. La administración actual sigue apostando por la juventud como eje de cambio.

“Es un apoyo a las y los jóvenes”, reiteró la Jefa del Ejecutivo. La gratuidad del programa elimina cualquier barrera económica para el aprendizaje del boxeo. Las familias mexicanas cuentan ahora con una opción real de recreación y disciplina.

Con este proyecto, México refuerza su identidad como una potencia boxística con conciencia. La paz se construye mediante el esfuerzo físico y la educación en valores. El 2 de marzo marcará el inicio de una nueva era para el deporte social.