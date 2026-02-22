Sheinbaum: México Decidirá su Destino con Independencia

La Presidenta destaca al Ejército como garante de la independencia nacional, durante el 113 aniversario del Ejército Mexicano

Regeneración, 20 de febrero de 2026.– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el 113 Aniversario del Ejército Mexicano. En Oriental, Puebla, destacó que las Fuerzas Armadas garantizan la independencia nacional. Subrayó que México decidirá su propio futuro sin permitir ninguna imposición externa.

“Nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia”, afirmó la mandataria. La soberanía se define como la capacidad real del pueblo para gobernarse con libertad. El evento tuvo lugar en la sede de la industria militar de la Defensa.

El Ejército Mexicano nació de la voluntad popular para defender la autodeterminación del país. Sheinbaum recordó que el origen de la institución es la lucha contra la traición. Señaló que la lealtad de los soldados fortalece la confianza del pueblo mexicano.

“La soberanía no es una consigna abstracta”, sentenció la Presidenta ante las tropas reunidas. La labor militar actual es fundamental para enfrentar los complejos desafíos globales modernos. El Gobierno Federal ratificó su compromiso con la defensa de la República.

Oriental, Puebla, México, 19 de febrero de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Día del Ejército Mexicano. Oriental, Puebla. Foto: Presidencia

Transformación y Desarrollo de la Nación

El Ejército no solo defiende fronteras, sino que impulsa la transformación del país. Participa activamente en la construcción de hospitales, aeropuertos y diversas obras ferroviarias estratégicas. Estas acciones demuestran el compromiso social de las instituciones con el desarrollo nacional.

La Presidenta resaltó el valor del Plan DN-III-E en casos de emergencia. Los soldados mexicanos brindan auxilio directo a la población durante desastres naturales críticos. Esta labor humanitaria refleja la generosidad y el sacrificio de los integrantes del instituto.

El Ejército Mexicano es consecuencia de un origen ligado a la voluntad del pueblo. Sirve para proteger la democracia y asegurar la permanencia de las instituciones. La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció la entrega de cada soldado de la patria.

“El Ejército Mexicano es la consecuencia de un origen profundamente ligado a la voluntad popular”, explicó Sheinbaum. Las Fuerzas Armadas son un pilar para la paz y la seguridad. Su disciplina permite que el país avance con paso firme hacia la justicia social.

El Liderazgo Femenino en las Fuerzas Armadas

La Presidenta hizo un reconocimiento especial a las mujeres en el Ejército. Hoy ocupan puestos como médicas, ingenieras, pilotos y especialistas en logística militar compleja. Su presencia ha dejado de ser anecdótica para convertirse en una realidad transformadora.

“Desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango, la presencia femenina ha sido decisiva”, reconoció. Las mujeres demuestran carácter, inteligencia y un profundo compromiso con la nación. Su liderazgo eleva los estándares de disciplina dentro de las instituciones militares actuales.

La mandataria recordó que el servicio militar exige una templanza y preparación excepcionales. Cada mujer con uniforme honra a quienes lucharon hace un siglo por la justicia. Esta integración representa una evolución profunda en la estructura de nuestra sociedad moderna.

“Su participación no es anecdótica, ya es una realidad, representa una transformación profunda”, añadió la mandataria. El talento femenino fortalece la operatividad y la visión de las Fuerzas Armadas mexicanas. México cuenta hoy con fuerzas más inclusivas que reflejan la diversidad del pueblo.

Raíces Históricas y Defensa de la Patria

La historia del Ejército Mexicano está marcada por la lucha contra el golpe de Estado. Surgió tras la traición a Francisco I. Madero por el Plan de Guadalupe. Venustiano Carranza fundó el Ejército Constitucionalista para defender la legalidad de la nación.

“Ese es nuestro origen histórico: la defensa de la autodeterminación frente a la traición”, enfatizó Sheinbaum. El mandato actual es proteger la voluntad popular frente a cualquier intento de injerencia. La memoria histórica guía las acciones de los militares en su servicio diario.

Sheinbaum reconoció el patriotismo del general secretario Ricardo Trevilla Trejo hoy. También destacó la honestidad del almirante secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles. Ambos líderes actúan con un compromiso democrático que fortalece a la República Mexicana.

Las instituciones militares actúan con profesionalismo bajo la conducción de servidores públicos leales. Se entregaron condecoraciones por servicios distinguidos y menciones honoríficas al personal destacado. El reconocimiento a la trayectoria militar fomenta la excelencia dentro de las filas.

Estrategia de Seguridad y Guardia Nacional

Ricardo Trevilla Trejo refrendó el compromiso de consolidar la Guardia Nacional pronto. Este cuerpo de seguridad es un eje central de la Estrategia Nacional de Seguridad. Se busca fortalecer la paz pública mediante un espíritu humanista y social.

En la actual administración se han detenido a 32 mil personas peligrosas. Se aseguraron más de 18 mil armas y 160 toneladas de droga. También se desmantelaron alrededor de 2 mil laboratorios de sustancias químicas ilícitas.

“México requiere de sus Fuerzas Armadas para sostener con lealtad inquebrantable a la República”, afirmó Trevilla. El Ejército protege la permanencia de las instituciones ante las amenazas del crimen. La coordinación institucional es clave para garantizar la tranquilidad en el territorio nacional.

El general resaltó que el origen popular del Ejército refuerza su sentido social. La labor de inteligencia y logística ha permitido golpes certeros contra la delincuencia organizada. Las Fuerzas Armadas se mantienen como el escudo de la soberanía del país.

Un México Fuerte y Unido

Claudia Sheinbaum concluyó que México es hoy un país mucho más fuerte. Existe un pueblo que participa, vigila y defiende los principios de independencia. La unión entre el Gobierno y la ciudadanía define esta etapa histórica.

“México es hoy más fuerte porque hay un pueblo que participa, vigila y defiende”, declaró finalmente. La justicia y la independencia son los motores de la vida pública nacional. El reconocimiento a la lealtad militar es un acto de gratitud del pueblo.

Los valores del soldado mexicano se expresan mediante el servicio a la patria entera. La disciplina y el valor son virtudes que honran la historia de México. El 113 Aniversario reafirma el pacto entre las Fuerzas Armadas y la Constitución.

El evento cerró con un mensaje de esperanza sobre el futuro de la nación. La soberanía reside en el pueblo y es defendida por su Ejército leal. México avanza con autonomía en un entorno global de grandes desafíos geopolíticos.