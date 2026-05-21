Nvidia reporta ganancia de 58.300 millones de dólares

Nvidia reveló ingresos trimestrales récord en el contexto de una demanda firme por sus chips avanzados de inteligencia artificial
Regeneración, 21 de mayo 2026– La corporación tecnológica estadounidense Nvidia comunicó el miércoles que sus ganancias alcanzaron los 58,300 millones de dólares entre febrero y abril, lo que representa un crecimiento del 37% en comparación con el trimestre anterior y más del 200% en relación al mismo periodo del año pasado.
Ingresos
Los ingresos se elevaron a 81,600 millones de dólares, un aumento del 20% respecto al trimestre previo y un 85% más que en el mismo lapso de 2025.
Nvidia anticipa que los ingresos del presente trimestre llegarán a 91 mil millones de dólares, cifra que supera las proyecciones de la mayoría de los analistas.
La unidad de centros de datos de Nvidia fue el principal impulsor de este crecimiento.
Los ingresos de esta división aumentaron en un 92% interanual, alcanzando los 75,200 millones de dólares.
Hardware
La sección de hardware reportó ingresos de 6,400 millones de dólares, un incremento del 29% comparado con el año anterior.
Como un beneficio para sus accionistas, la compañía más valiosa del mundo declaró su intención de recomprar acciones por otros 80 mil millones de dólares.
Además, elevará su dividendo trimestral en efectivo de 0,01 dólares por acción a 0,25 dólares por acción.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó los resultados «excepcionales» como evidencia del creciente valor de la inteligencia artificial.
Demanda
“La demanda se ha disparado”, afirmó Huang en una conferencia telefónica con inversores y analistas.
“La razón es simple. La IA con capacidad de agencia ha llegado”, comentó Huang, haciendo referencia a la llegada de modelos de inteligencia artificial semiautónomos.
“La IA ahora puede realizar un trabajo productivo y valioso.”
A pesar de superar nuevamente las expectativas de los analistas, los últimos resultados de Nvidia recibieron una fría acogida en el mercado.
Expectativas
“Las expectativas son muy altas, y cuando una empresa como Nvidia ha tenido tanto éxito durante tanto tiempo, es difícil que la gente se entusiasme”.
Señaló a Al Jazeera Jay Goldberg, analista senior de semiconductores y electrónica en Seaport Research.
“Esa es la naturaleza de Wall Street.
Todas estas acciones han subido mucho este año, pero gran parte de ello se debe a los comunicados de prensa”, finalizó Goldberg.