Nvidia reporta ganancia de 58.300 millones de dólares

Nvidia reveló ingresos trimestrales récord en el contexto de una demanda firme por sus chips avanzados de inteligencia artificial

Regeneración, 21 de mayo 2026– La corporación tecnológica estadounidense Nvidia comunicó el miércoles que sus ganancias alcanzaron los 58,300 millones de dólares entre febrero y abril, lo que representa un crecimiento del 37% en comparación con el trimestre anterior y más del 200% en relación al mismo periodo del año pasado.

Ingresos

Los ingresos se elevaron a 81,600 millones de dólares, un aumento del 20% respecto al trimestre previo y un 85% más que en el mismo lapso de 2025.

Nvidia anticipa que los ingresos del presente trimestre llegarán a 91 mil millones de dólares, cifra que supera las proyecciones de la mayoría de los analistas.

La unidad de centros de datos de Nvidia fue el principal impulsor de este crecimiento.

Los ingresos de esta división aumentaron en un 92% interanual, alcanzando los 75,200 millones de dólares.

Nvidia gana 58.321 millones de dólares en el primer trimestre, un 210% más. La tecnológica incrementó además su facturación un 85 % con respecto al mismo tramo del año pasado, hasta 81.615 millones de dólares, según un comunicado divulgado por la compañía. pic.twitter.com/wiXS7Bp9hb — AITA𝕏CORP (@AitaXcorp) May 21, 2026

Hardware

La sección de hardware reportó ingresos de 6,400 millones de dólares, un incremento del 29% comparado con el año anterior.

Como un beneficio para sus accionistas, la compañía más valiosa del mundo declaró su intención de recomprar acciones por otros 80 mil millones de dólares.

Además, elevará su dividendo trimestral en efectivo de 0,01 dólares por acción a 0,25 dólares por acción.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó los resultados «excepcionales» como evidencia del creciente valor de la inteligencia artificial.

THE GLOBAL ECONOMY IS BLEEDING. $NVIDIA JUST POSTED ITS BEST QUARTER EVER



Bond yields just hit 19-year highs

Consumer sentiment is at a 74-year low

The Fed is considering rate hikes for the first time since 2023



The whole global economy looks like it's walking to something bad… https://t.co/LB5PsggIo0 pic.twitter.com/CX2WuWr1Yg — Leshka.eth ⛩ (@leshka_eth) May 21, 2026

Demanda

“La demanda se ha disparado”, afirmó Huang en una conferencia telefónica con inversores y analistas.

“La razón es simple. La IA con capacidad de agencia ha llegado”, comentó Huang, haciendo referencia a la llegada de modelos de inteligencia artificial semiautónomos.

“La IA ahora puede realizar un trabajo productivo y valioso.”

A pesar de superar nuevamente las expectativas de los analistas, los últimos resultados de Nvidia recibieron una fría acogida en el mercado.

Expectativas

“Las expectativas son muy altas, y cuando una empresa como Nvidia ha tenido tanto éxito durante tanto tiempo, es difícil que la gente se entusiasme”.

Señaló a Al Jazeera Jay Goldberg, analista senior de semiconductores y electrónica en Seaport Research.

“Esa es la naturaleza de Wall Street.

Todas estas acciones han subido mucho este año, pero gran parte de ello se debe a los comunicados de prensa”, finalizó Goldberg.