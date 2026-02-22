Liberación de Vía para Trenes de Pasajeros en México

Gobierno de México libera más de 24 millones de metros cuadrados para nuevas rutas ferroviarias. Acuerdos sociales y diálogo comunitario

Regeneración, 20 de febrero de 2026.– El Gobierno Federal concretó la liberación de 24 millones 892 mil metros cuadrados para el sistema ferroviario nacional. Esta superficie permite el despliegue de vías para transportar pasajeros en rutas estratégicas hacia el norte del país.

La gestión abarcó mil 905 predios distribuidos en 54 municipios pertenecientes a ocho entidades federativas de la República. Se priorizaron las rutas AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y el trayecto que conecta Saltillo con Nuevo Laredo.

Diálogo y concertación con núcleos agrarios

La estrategia se fundamentó en el diálogo directo con 123 ejidos para garantizar la viabilidad de los proyectos. Se realizaron 70 asambleas democráticas donde participaron más de 3 mil 500 personas interesadas en el desarrollo regional.

El proceso permitió la adquisición de 633 parcelas, respetando siempre la voluntad de las comunidades y sus asambleas. “Esta liberación se realiza con el compromiso social de no afectar a las personas”, afirmó la titular de Sedatu.

El 20 de noviembre de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publica el decreto de reactivación de trenes de pasajeros en las siete rutas.

Inclusión y respeto a pueblos indígenas

El proyecto integró mecanismos de consulta previa en 12 comunidades indígenas para asegurar el respeto a sus territorios. Se organizaron 26 sesiones informativas donde 921 personas emitieron su opinión sobre el paso de la infraestructura férrea.

Esta labor coordinada con el INPI garantiza que el progreso tecnológico no vulnere los derechos de los pueblos originarios. Las autoridades subrayaron la importancia de sumar a la población mediante procesos de sensibilización y conciliación en territorio.

El director General de @TrenesMx, @Andreslajous, informó que se emitió el fallo para la fabricación de 47 unidades para los Trenes del Norte. Atenderán una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios en los tramos Ciudad de México-Querétaro – Irapuato y Saltillo- Nuevo Laredo. pic.twitter.com/z0MnF7caQE — SICT México (@SICTmx) February 19, 2026

Impacto social y reubicación digna

Un logro fundamental fue la relocalización de familias con una inversión de 28 millones de pesos en vivienda. La Conavi benefició a 44 familias, otorgando 33 casas nuevas y recursos económicos a otras 11 para su adquisición.

Este esfuerzo busca mejorar las condiciones de vida de quienes habitaban previamente sobre el derecho de vía histórico. El enfoque gubernamental prioriza el bienestar social, asegurando que nadie sea desplazado sin contar con un patrimonio seguro.

Generación de empleo y desarrollo económico

La construcción de los trenes hacia Pachuca y Querétaro ha generado más de 25 mil empleos directos actualmente. Estos puestos de trabajo fortalecen la economía local y ofrecen oportunidades de desarrollo técnico en diversas regiones del país.

El Tren Maya de carga presenta un avance del 25 por ciento, consolidando la red logística del sureste mexicano. La administración estatal y federal mantienen 12 brigadas permanentes para atender cualquier inquietud ciudadana derivada de las obras.

Nacionalización de ferrocarriles extranjeros por el presidente Cárdenas en 1937

Contexto y metas de conectividad nacional

Históricamente, el sistema ferroviario de pasajeros fue desmantelado, limitando la movilidad eficiente entre las principales ciudades de México. La actual administración busca revertir este rezago mediante una red moderna de trenes de pasajeros de alta capacidad.

Se proyecta que el tramo CDMX-AIFA inicie operaciones pronto, mientras que otras rutas estarán listas para el año 2027. “Agradecer a la población por su colaboración, siempre es complejo el derecho de vía”, puntualizó la Presidenta de México.