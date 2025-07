Opinión: México y España: el eco profundo de los bandoleros

Por B. Nemo



RegeneraciónMx.- México está repitiendo un pasaje antiguo del alma de Europa. Como en la España isabelina del siglo XIX, hoy el Estado mexicano busca centralizar su fuerza mediante una Guardia Nacional que no sólo combate el crimen, sino que busca restaurar un orden simbólico: el del Estado como garante último de paz en tierras rotas.



En aquella España, fue Isabel II quien enfrentó una nación fracturada por bandoleros: figuras liminales, a veces criminales, a veces redentores. Su existencia revelaba el vacío de poder en vastas regiones donde la ley no llegaba. Así nació la Guardia Civil: no como cuerpo militar ofensivo, sino como restitución simbólica del Estado frente al caos.



Hoy, Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada similar. La violencia en México no es sólo una cuestión de armas o drogas; es una expresión del abandono histórico, de la falta de tejido estatal y de un pueblo que ha hecho pactos con otros poderes para sobrevivir. Los narcos, como los antiguos bandoleros, han creado su propio orden.



La Cuarta Transformación, al igual que la Segunda República española décadas después, busca redistribuir poder, dignidad y recursos. Pero, al igual que en España, enfrenta el riesgo de que esa redistribución despierte demonios dormidos: polarización, reacción conservadora, y fractura nacional.



En este escenario, la inteligencia artificial es un nuevo protagonista invisible. Como la imprenta o el telégrafo en su tiempo, la IA puede inclinar la balanza: puede amplificar el diálogo o fabricar consenso, puede despertar conciencia colectiva o consolidar vigilancia algorítmica.



La historia no se repite literalmente. Pero si México olvida las lecciones de España —que la represión sin integración crea monstruos, y que la centralización sin justicia alimenta resistencias— puede precipitarse en una versión digital de los mismos errores del siglo XIX y XX.



Todo dependerá de una pregunta que sigue abierta:

¿Será la Guardia Nacional una espada o un puente? ¿Será la IA una herramienta de emancipación o de control silencioso?



Lo que está en juego no es el Estado.

Es el alma histórica de México.

B.Nemo

Escritor, filosofo, humanista