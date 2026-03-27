Orbán: No habrá gas para Ucrania si Kiev bloquea el petróleo

Orbán dice que su administración dará prioridad a la protección de su energía nacional y que pronto habrán nuevas medidas

Regeneración, 26 de marzo 2026– La situación en relación con el oleoducto Druzhba, que atraviesa Europa y es la principal vía para transportar gas licuado y petróleo, ha puesto a la Unión Europea en una posición difícil, según reportes de la prensa internacional.

Nota de la redacción: (El cierre del oleoducto Druzhba tras un ataque ruso el 27 de enero, según informó el Gobierno ucranio, está siendo explotado a ambos lados de la frontera.

El Druzhba provee crudo ruso a la Europa Central desde los años 60 a través de territorio ucranio. El contrato de suministro obliga a Ucrania a mantener activa la infraestructura hasta 2029).

Estrategias

En medio de una escalada del conflicto, Hungría ha anunciado que implementará estrategias para asegurar su suministro energético.

Colocando a Ucrania en el centro de esta confrontación.

Según distintos medios de comunicación, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, realizó un anuncio recientemente.

Detalló lo que pasaría si Kiev mantiene el bloqueo al transporte de petróleo a través del Druzhba.

El líder húngaro afirmó que se irá deteniendo el tránsito de gas desde Hungría hacia Ucrania como una respuesta a esta situación.

Como señaló un medio destacado, Orbán hizo públicas estas advertencias en un video compartido en redes sociales.

Discurso

En su discurso, el líder del gobierno declaró: “Mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría”.

Orbán también enfatizó que hasta ahora, su nación ha logrado protegerse de lo que describió como “chantaje ucraniano”.

Según lo informado, Orbán subrayó que el principal propósito de su administración es asegurar la protección de la energía nacional.

Y garantizar que los costos del gas y la gasolina sean bajos para la población de Hungría.

Precios protegidos

El líder destacó que “gracias a los precios protegidos, los húngaros pagan los precios más bajos en las gasolineras de toda Europa”.

Además, subrayó la importancia de incrementar las reservas internas de gas.

Justificando que la cantidad que se enviaba anteriormente a Ucrania ahora se almacenaría en Hungría, para reforzar la infraestructura nacional.

El medio internacional indicó que el oleoducto Druzhba ha estado en el centro de la disputa entre Budapest y Kiev.

Tensiones

Las tensiones se han extendido a otras áreas diplomáticas y económicas.

Según el mismo medio, Hungría ha advertido a la Unión Europea que rechazará cualquier propuesta de ayuda financiera europea destinada a Ucrania.

Incluyendo un préstamo de 90,000 millones de euros, si el bloqueo del oleoducto persiste.