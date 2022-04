Óscar de la Hoya es acusado de agresión sexual contra ex trabajadora

La empleada de Casa México Enterprises, compañía de tequila de la que Óscar de la Hoya es socio interpuso la demanda ante la Corte Superior de Los Ángeles

Regeneración 22 abril 2022. El ex boxeador mexicoestadounidense Óscar de la Hoya fue demandado por una ex ejecutiva de Casa México Enterprises por presuntamente agredirla sexualmente.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la empleada de la compañía de tequila de la que Óscar de la Hoya es socio interpuso la demanda ante la Corte Superior de Los Ángeles.

La víctima brindó detalles de cómo el ex boxeador cometió la agresión.

Según la víctima, durante un viaje a la fábrica Casa México en marzo de 2020, Óscar de la Hoya ingresó a su cuarto con los pantalones en las rodillas y se metió en su cama.

Ante dicha situación la mujer lo sacó de la cama y le pidió que regresara a su dormitorio.

La mañana siguiente, la ex ejecutiva acudió a la habitación del ex boxeador para despertarlo porque no se presentó al tour por la fábrica.

Sin embargo, cuando ésta llegó a la habitación el ex boxeador la empujó a su cama y la agredió sexualmente.

Demanda contra Óscar de la Hoya

“En algún momento, cuando el ex boxeador estaba a solas con la mujer, utilizó un objeto sexual de una colección almacenada en su casa. Sin su consentimiento insertó en ella el objeto”, se lee en la demanda.

En la acusación a De la Hoya se le señala por los delitos de agresión sexual, acoso sexual, represalias, discriminación de género y despido injustificado.

Cabe recordar que en 1998 una mujer de 18 años aseguró que el ex boxeador la retuvo en contra de su voluntad y la agredió sexualmente.