Petro ante elecciones legislativas de Colombia

Las elecciones son un preludio de las presidenciales en mayo. El gobierno de Petro quiere repetir el éxito de hace cuatro años

Regeneración, 5 de marzo 2026– Este domingo, la izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro se enfrenta en las elecciones legislativas de Colombia a una derecha que busca recuperar influencia con el regreso a la política del popular Álvaro Uribe tras ser absuelto judicialmente.

Elecciones

Estas elecciones son un preludio de las presidenciales que se celebrarán en mayo.

En las que el gobierno espera repetir el éxito que llevó a la izquierda al poder por primera vez hace cuatro años.

El país, marcado por más de cincuenta años de conflicto armado, se presenta dividido ante la elección que renovará el Congreso.

Petro asumió su cargo en 2022 con un fuerte apoyo en el Congreso, pero ha ido perdiendo respaldo.

Esto ha dejado algunas de sus ambiciosas reformas, como las fiscales y de salud,

sin el respaldo suficiente.

Representación

La derecha tiene como objetivo aumentar su representación en ambas cámaras tras haber sufrido una reducción en el periodo anterior.

Cuando el partido del expresidente Uribe (2002-2010), el Centro Democrático, vio su número de asientos disminuir de 51 a 30.

En esta ocasión, Uribe participará directamente para el Senado.

Esto ocurre después de que un tribunal anuló en octubre una sentencia que le imponía 12 años de prisión domiciliaria por soborno a paramilitares y fraude procesal.

Candidatos

El político de 73 años ocupa el puesto 25 en una lista cerrada y espera alcanzar una votación histórica que le permita obtener un lugar en el legislativo.

Por otro lado, la coalición Pacto Histórico, encabezada por Petro, busca conservar sus 48 escaños en el Congreso, donde actualmente es la fuerza política más grande.

Las elecciones legislativas ya están generando entusiasmo por las campañas para las presidenciales del 31 de mayo.

Donde se anticipa que podría haber una segunda vuelta para elegir al sucesor de Petro.

Competencia

Las encuestas apuntan a una competencia muy reñida, con el senador de izquierda Iván Cepeda, aliado de Petro, en un lado.

Del otro, el outsider de derecha Abelardo de la Espriella, un abogado adinerado con propuestas conservadoras.

Este jurista cuenta con su propio movimiento político separado de Uribe, con quien dice mantener una «gran amistad».

Estas elecciones se desarrollan en un ambiente tenso, ya que la violencia está en aumento en el país tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.

Miguel Uribe

En agosto, el senador Miguel Uribe -sin relación con el expresidente- fue asesinado a balazos.

Este candidato del Centro Democrático, de 39 años, pretendía suceder a Petro.

La organización civil Misión de Observación Electoral (MOE) calcula que un tercio del territorio colombiano enfrenta una situación de riesgo de violencia en estas elecciones.

La derecha propone reforzar las políticas de seguridad estrictas, tras los intentos fallidos de Petro de negociar con los grupos criminales que se fortalecieron durante su mandato.

También buscan contrarrestar la intención de Petro de modificar la Constitución, una propuesta que Cepeda respalda y que necesita la aprobación del Congreso.

Petro ha alertado sobre un «posible engaño» en estos comicios.