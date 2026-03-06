Senado de EE. UU. no pone limites a Trump para invadir Irán

La Cámara de Representantes votará moción para restringir acciones de guerra. Aún si es positivo, Trump podría vetar el resultado

Regeneración, 5 de marzo 2026– El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa teniendo total libertad para actuar en la guerra contra Irán, que comenzó junto a Israel hace seis días, sin consultar al Congreso.

Votación

Después de una votación, el Senado desestimó una resolución que pretendía restringir los poderes del presidente.

También se intentó forzarlo a retirar las tropas estadounidenses del enfrentamiento a menos que el Legislativo lo aprobara.

Este jueves 5 de marzo, la Cámara de Representantes votará sobre el mismo tema, donde los republicanos tienen una mayoría reducida.

Los miembros del Congreso se pronunciarán por primera vez sobre el conflicto que ha alterado el Medio Oriente, al día siguiente de que el Senado rechazara una resolución similar.

Cámara

Se prevé que el conteo en la Cámara de Representantes sea ajustado, aunque el Partido Republicano de Trump tiene un control limitado sobre ese cuerpo.

El resultado reflejará la perspectiva de la Cámara sobre la intervención militar de Estados Unidos e Israel.

Así como la justificación de Trump para evadir al Congreso, que es el único con la facultad de declarar la guerra.

Los congresistas republicanos han manifestado su apoyo a la ofensiva contra Irán, considerándola un golpe contra una amenaza histórica para Estados Unidos.

Autoridad

La sección 8 del artículo I de la Constitución de EE. UU. otorga al Congreso la autoridad sobre los asuntos bélicos.

Esto es para prevenir que el presidente lleve al país a una guerra de manera unilateral.

«Los creadores de la Constitución no estaban bromeando», declaró el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, recordando el mandato de la Carta Magna.

La aprobación parlamentaria de la resolución sobre poderes de guerra detendría inmediatamente la capacidad de Trump para llevar a cabo el conflicto con Irán.

Veto

No obstante, incluso si se hubiera aprobado en el Senado y la Cámara de Representantes también lo hiciera el jueves, Trump podría vetar la resolución.

Superar ese veto necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, muy por encima de lo que pueden alcanzar los demócratas.

En el Senado, la legislación fue descartada con 47 votos en contra y 53 a favor, siguiendo mayoritariamente líneas partidistas.

Posiciones

Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, comentó antes de la votación: “Hoy, cada senador tomará un bando:

¿Apoya al pueblo estadounidense, cansado de guerras interminables en Oriente Medio, o apoya a Donald Trump y Pete Hegseth mientras nos llevan hacia otra guerra? ”.

En concordancia con lo expresado por la Casa Blanca, el republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó sobre el ataque a Irán:

«No es una guerra eterna, ni siquiera se acerca a eso», por lo que afirmó que «terminará muy pronto».

Baja aprobación

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el martes muestra que solo uno de cada cuatro estadounidenses está a favor de los ataques estadounidenses contra Irán.

«Su creciente patrón de acciones militares sin buscar nuestra aprobación me convence de que creen que nunca necesitan…

…acudir al Congreso para declarar la guerra a nadie en ningún lugar», condenó el senador demócrata Tim Kaine.

Este jueves, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresó que el conflicto podría durar ocho semanas, el doble de lo que el presidente había calculado al principio.