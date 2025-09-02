Políticos y encuesta callejera, reacciones al informe de Sheinbaum

Académicos, políticos aliados y detractores subrayan buen gobierno de Sheinbaum. El pueblo también. Seguridad y empleo, los retos

Regeneración, 2 de septiembre 2025– Tras la presentación del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, diversas figuras del ámbito político nacional expresaron sus opiniones sobre los avances, retos y omisiones del nuevo gobierno federal.

El informe, presentado este 1 de septiembre desde Palacio Nacional, destacó los primeros logros de la administración en temas como:

Seguridad, economía, transición energética, programas sociales, y el fortalecimiento de la Cuarta Transformación.

Trabajadores del Estado felicitan y reconocen la visión transformadora de la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein, tras su Primer Informe de Gobierno



“Reconocemos el liderazgo y la visión transformadora de la Presidenta Sheinbaum, quien ha demostrado un firme respaldo a… pic.twitter.com/82cUGe00Bu — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 1, 2025

En su mensaje, la presidenta insistió en que su gobierno representa la continuidad del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador, pero con un sello propio.

“Hoy vengo a rendir cuentas no con palabras vacías, sino con resultados”, dijo la mandataria.

Suprema Corte de Justicia

La ministra Yazmín Esquivel, se pronunció al respecto de este Primer Informe de Gobierno y aseguró que hoy inicia una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual por primera vez en la historia de México , en su integración serán mayoría las mujeres.

“Fue un informe de resultados, fue un año muy intenso de mucho trabajo. Ella habla de logros que se han llevado a cargo de 11 meses de gestión y seguramente los retos que vienen para México”

Gobierno de Sonora

Por su parte, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, habló sobre temas de seguridad en donde expresó que se redujo el 34 por ciento en homicidios dolosos.

Expresó además que el papel del Gobierno ha sido fundamental para el desarrollo humano.

“Lo más importante es la congruencia o la visión en la que el gobierno ha apoyado a los más necesitados”.

Gobierno de Nuevo León

Asimismo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, comentó: El tema de los apoyos sociales, es un tema magno que ha sido récord histórico.

Nuevo León lo que más se lleva en este caso es el tema de seguridad, fuimos el estado que más redujo homicidios, 70 por ciento de reducción.

Y eso es gracias al trabajo con la Fiscalía, con el ejercito y con Garcia Harfuch”.

Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior

Tatiana Clouthier, titular del instituto, destacó el trabajo de la presidenta en temas como la inversión extranjera, la, reducción de la inseguridad y el impulso a la infraestructura hospitalaria.

“Es importante seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad que lo tiene muy claro.

Reconoce de manera muy importante la combinación del sexenio de Andrés Manuel con los 11 meses que lleva ella para bajar el índice de pobreza y desigualdad.

Por otro lado también la ruta de inversión hacia el fortalecimiento del Plan México, habla de las 15 reformas que se han hecho en la parte constitucional”.

Universidad Nacional Autónoma de México

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, calificó como muy importantes los avances en materia económica expuestos en el informe de la presidenta Sheinbaum.

“Yo creo que se han logrado muy importantes a pesar de que fue un año pesado en lo económico”.

Ciudadanía

Flor Bolaños, para Meganoticias, realizó un sondeo con personas que se encontraban en el Parque Benito Juárez, en San Luis Río Colorado, Sonora.

El cuestionario versó sobre si vieron o no el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y se les pidió su opinión sobre lo dicho por la mandataria.

Compartimos extractos:

-Me interesa saber si usted vio el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, esta mañana.

«Sí, un pedazo»… «Una parte, no todo, pero sí alcancé a mirar, porque tuve que salir a la escuela».

Entre las personas que mostraron mayor aprobación sobre lo que presentó la presidenta se encuentran los adultos mayores.

-¿Qué le pareció lo que informó la presidenta?

«No pues bien, bien. Mucha gente dice que no está haciéndolo perfecto, pero para mí sí».

El director del ISSSTE Martí Batres felicita a la presidenta Claudia Sheinbaum por su primer informe de gobierno y explica las próximas inauguraciones de infraestructura hospitalaria.

Entre los rubros mencionados por las personas entrevistadas se encuentra el de los Programas del Bienestar.

Y es que fueron precisamente adultos mayores quienes destacaron la continuidad y fortalecimiento de estos apoyos y expresaron agradecimiento.

Lo anterior, pues, aseguran, ha representado un alivio para la economía familiar en tiempos de carestía.

«Nos ayudan bastante, con eso y estamos agradecidos con el gobierno».

«Mucha gente nomás hablamos porque tenemos boca de ella, está bien el jale que está haciendo ella».

En contraste, jóvenes señalaron que aún persisten problemas como la falta de empleo, inseguridad y los altos costos de la canasta básica.

«Mientras digan la verdad está bien, mientras no pongan cosas de más, para… como gastos de más para agarrar dinero, está bien»…