Van seis muertos y más de 20 desaparecidos por represión en Indonesia

Motín contra insultantes privilegios de legisladores. Más de mil detenidos. Denuncias por violaciones a derechos. Siguen protestas

Regeneración, 2 de septiembre 2025-Al menos 20 personas permanecen desaparecidas y seis murieron en Indonesia como consecuencia de las protestas que sacuden al país desde la semana pasada.

Inicialmente, fueron motivadas por los lujosos beneficios otorgados a los legisladores.

Se intensificaron tras la difusión de un video que mostraba la muerte de un joven repartidor a manos de un escuadrón policial paramilitar.

Los desaparecidos fueron reportados en Bandung y Depok, así como en Yakarta Central, Este y Norte, que conforman la capital del país.

La agencia informativa KontraS precisó que un caso ocurrió en una “ubicación desconocida”.

Autoridades

A protester skateboarding in front of a police station set on fire in Indonesia. pic.twitter.com/yWvjZ609Am — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) August 30, 2025

Las autoridades policiales no ofrecieron respuesta inmediata a solicitudes de comentarios.

Sin embargo, el Inspector General Asep Edi Suheri, de la Policía Metropolitana de Yakarta, informó que arrestaron a 1.240 personas durante las protestas.

El malestar social obligó al presidente Prabowo Subianto a revertir la decisión sobre los beneficios legislativos.

Se prevén más manifestaciones frente al parlamento por parte de una coalición de grupos feministas, quienes habían cancelado una protesta el día anterior.

🚨⚡️Indonesios queman el ayuntamiento de Macasar en las protestas antigubernamentales a nivel nacional. El motivo de estas movilizaciones es que los 580 legisladores de Indonesia cobran $3.000 adicionales a sus sueldos, lo cual es 10 veces más que el salario mínimo pic.twitter.com/WKiMYmQenj — El Ojo (@ElOjoEn) September 1, 2025

“Estamos siguiendo de cerca actos violentos en Indonesia en el contexto de protestas sobre las asignaciones parlamentarias…«

…medidas de austeridad y el uso innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, declaró la portavoz Ravina Shamdasani.

Despliegue militar

El lunes, el ejército se desplegó en Yakarta mientras cientos de manifestantes se congregaban frente al parlamento y se reportaban enfrentamientos en varias ciudades.

Prabowo criticó a los manifestantes durante una visita a policías heridos en un hospital y pidió que las manifestaciones finalizaran al caer el sol.

En Bandung, los manifestantes lanzaron cócteles molotov contra un edificio del consejo, y la policía respondió con gas lacrimógeno contra “anarquistas” que bloqueaban una vía.

Universidad Indonesia

“Los oficiales mantuvieron una distancia aproximada de 200 metros del campus y no se dirigieron disparos hacia la universidad”, aseguró Hendra Rochman.

El anuncio sucedió tras denuncias en redes sociales de que la policía disparó dentro del campus de la Universidad Islámica de Bandung.

La institución negó que sus estudiantes hubieran provocado disturbios.

Manifestaciones se registraron en Palembang, Banjarmasin, Yogyakarta, Makasar y Gorontalo, donde hubo enfrentamientos con la policía que respondió con gas lacrimógeno y cañones de agua.

Ante la posibilidad de más disturbios, la red social TikTok suspendió temporalmente su función de transmisión en vivo en Indonesia.

Esta cuenta con más de 100 millones de usuarios.

Las protestas representan la mayor ola de violencia desde que Prabowo asumió la presidencia el año pasado.

Evidencian la creciente tensión social en la economía más grande del sudeste asiático.