Cercanía con afectados en accidente del Interoceánico: Sheinbaum

Apoyo de 30 mil pesos a familiares de hospitalizados. Además reparación integral del daño y las aportaciones de la aseguradora: Sheinbaum

Regeneración, 30 de diciembre de 2025. La presidenta de México reiteró presencia y cercanía con las víctimas por el accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, en Oaxaca.

E incluso, asignó a un servidor público por familia con el objetivo de brindar apoyo de manera permanente.

Sheinbaum

Hoy en Oaxaca estuvimos con algunas de las personas hospitalizadas y con familiares de quienes lamentablemente fallecieron en el accidente del Tren Interoceánico.



Las secretarías de Gobernación, Marina y Bienestar, así como IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, atienden a cada…

“El día de ayer ―como saben― me trasladé a Oaxaca. Estuve en el Hospital del ISSSTE de Tehuantepec y en los hospitales del IMSS Bienestar y del IMSS de Salina Cruz.

«…, después estuve en la funeraria con las personas que lamentablemente perdieron a un familiar.

«Verificamos que estuvieran bien atendidas las personas que están en los hospitales acercarnos y estar presentes con las personas que perdieron a un familiar…

«…, y acelerar también el proceso que había ahí con la Fiscalía, que son procesos tardados, y poderles informar a todos que a todos les vamos a seguir apoyando».

Seguidamente detalló los primeros apoyos de estancia para los familiares que están atendiendo afectados por el incidente.

Gastos

“El día de ayer también informé que se les dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días, de 30 mil pesos».

Sheinbaum aclaró que «hubo quien quiso malinterpretar esta información».

Explicó que es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan ellos que estar gastando de sus recursos, los familiares, sobre todo, que están acompañando.

«Pero evidentemente va a haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares».

Aclaró cual es la ruta de acciones para reparar los daños.

Primero, de la aseguradora del tren; y después lo que determine la Fiscalía, la Fiscalía tiene que determinar ya en comunicación con las víctimas esta reparación integral.

Seguidamente, explicó que «a todos se les va a apoyar tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido».

Atender

«Hemos dispuesto un servidor público por cada familia para poderlos estar apoyando de manera permanente».

Evidentemente, «es muy doloroso lo que ocurrió y lo que debemos hacer es estar cerca siempre, estar presentes y estar cerca de las víctimas”, enfatizó desde Palacio Nacional.

Informó que este martes, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asistió al Gabinete de Seguridad.

Posteriormente dicha dependencia dará información relacionada con los peritajes para conocer las causas de este accidente.

Además, destacó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), también realiza sus investigaciones y colaboran a través de un esquema determinado por ambas instituciones.

📍Desde Ixtepec, Oaxaca, seguimos reportando los avances sobre la atención brindada por @Tu_IMSS a las personas lesionadas en el accidente del Tren Interoceánico.



Hoy informamos que el Seguro Social ha atendido a 45 personas, quienes recibieron valoración médica inmediata y…

Agradece

Asimismo, Sheinbaum agradeció a bomberos y personal de Protección Civil del municipio de Matías Romero, quienes fueron los primeros respondientes tras el accidente.

Además de reconocer a la población que de manera solidaria y fraterna brindó apoyo a los heridos.

Por otra parte, desde Ixtepec, Oaxaca, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Medina, informó que se han visitado a las 36 personas que continúan hospitalizadas.

Asimismo, hay contacto permanente con los familiares de quienes fallecieron.

Detalló que se ha brindado asistencia integral con atenciones psicológicas, legales, acompañamiento en trámites médicos y administrativos.

Recordó que se habilitó una línea especial de seguimiento al número 55 22 30 21 06, en el que se han recibido al momento 100 llamadas.

Junto a la presidenta @Claudiashein recorrimos el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, para escuchar a las familias, acompañarlas y revisar directamente el estado de salud de las y los pacientes atendidos tras el accidente del tren interoceánico.



Seguimos…

Zoé en acción

Cabe destacar que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que se han atendido a 45 pacientes en esta institución.

De los que la mayoría han sido dados de alta, mientras que 11 continúan hospitalizados.

Destacó que todos los pacientes y sus familiares han sido ya contactados por el personal del IMSS para brindarles acompañamiento.

En tanto que el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, puntualizó que está garantizada la atención médica para las y los lesionados hospitalizados en la institución.

Añadió que se realizan visitas periódicas para garantizar tratamientos continuos y que las familias se sientan acompañadas durante este proceso.

El director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, destacó que los pacientes ingresados a las unidades de esta institución están estables y bajo atención médica continua.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció a las instituciones del Gobierno de México por la pronta reacción ante este hecho para la atención y asistencia a lesionados y familiares.