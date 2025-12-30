Guadalajara: Rechazo a tarifazo de 32% en transporte público

De 9.50 a 14 pesos la tarifa del transporte público en Zona Metropolitana de Guadalajara. Rechazo estudiantil, sindical y social
Regeneración, 29 de diciembre de 2025- La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) manifestó su oposición al aumento en la tarifa del transporte público y anunció una campaña informativa dirigida a los usuarios en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
Encuesta
Asimismo, llevarán a cabo una encuesta para recabar opiniones sobre la calidad del sistema de movilidad urbana y sus unidades.
Se realizó una rueda de prensa en la Rambla Cataluña, liderada por la presidenta de la FEU, Fernanda Romero.
Allí, dio a conocer que a partir de este lunes representantes de la organización estarán en las principales paradas de camiones y en estaciones del Tren Ligero y del Macrobús de la metrópoli.
El propósito es proporcionar información sobre el aumento de 14 pesos, anunciado por el Gobierno de Jalisco, y cómo impactará en la economía de los usuarios.
Aumento
El 26 de diciembre, el Comité Técnico de Tarifas de la entidad decidió incrementar el costo del transporte público a 14 pesos para 2026.
Esto representa un aumento de $4.50 pesos, o 32.14% por ciento, en relación con la tarifa actual.
Pocas horas después, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la nueva tarifa se aplicará hasta abril del siguiente año.
También comunicó que quienes se registren en la tarjeta única promovida por el gobierno estatal pagarán solo 11 pesos.
Romero Delgado
Romero Delgado explicó que este martes se presentarán en Casa Jalisco con la esperanza de reunirse con el gobernador para entregarle un pliego petitorio que incluye mejoras para el transporte público.
Entre sus demandas, destacan más unidades de transporte, mayor frecuencia en los servicios y mayor seguridad para los usuarios.
Así como unidades dignas y tiempos de traslado más cortos para asegurar el derecho humano a la movilidad.
“El transporte público es un derecho, no es un privilegio ni negocio, el alza impacta directamente a estudiantes, trabajadores y a familias que lo utilizan día con día”.
“Cada aumento significa menos ingreso disponible, más estrés y menos tiempo de vida.
Subsidiar sin mejorar la calidad, frecuencia y seguridad no protege al usuario, sino perpetúa un modelo ineficiente”, dijo.
Voto en contra
La líder subrayó quienes se opusieron al aumento durante la reunión del Comité Técnico:
Eso incluye únicamente a los representantes de la UdeG y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.
La representante estudiantil no descartó que los estudiantes realicen movilizaciones masivas para exigir la reversión de la tarifa y mejores condiciones de transporte para todos.
A petición de un ciudadano, afirmó que un grupo de la FEU se unirá a la marcha convocada por distintos colectivos civiles el próximo 7 de enero.
STAUdeG
En relación a este tema, se pronunció la profesora Natalia Juárez Miranda, quien es la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG).
Ella afirmó que el sindicato apoya las medidas tomadas por la FEU y ejercerá presión para que el gobierno estatal revierta el incremento.
Indico que esto impactará los ingresos de miles de familias y del personal docente en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Asimismo, afectará la economía de otras localidades de Jalisco como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán.
STUdeG
Asimismo, el profesor Juan Carlos Núñez Guerrero, representante del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la UdeG (SUTUdeG), también expresó su postura.
Comentó que están de acuerdo con las acciones en contra del aumento en el transporte público, que es un medio de movilidad muy utilizado por quienes trabajan en esta institución educativa.