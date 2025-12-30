Guadalajara: Rechazo a tarifazo de 32% en transporte público

De 9.50 a 14 pesos la tarifa del transporte público en Zona Metropolitana de Guadalajara. Rechazo estudiantil, sindical y social

Regeneración, 29 de diciembre de 2025- La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) manifestó su oposición al aumento en la tarifa del transporte público y anunció una campaña informativa dirigida a los usuarios en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La Federación Estudiantil Universitaria rechazó el aumento del transporte público a 14 pesos, al considerar que se aprobó sin consulta pública y afecta gravemente a estudiantes, trabajadores y familias.



Encuesta

Asimismo, llevarán a cabo una encuesta para recabar opiniones sobre la calidad del sistema de movilidad urbana y sus unidades.

Se realizó una rueda de prensa en la Rambla Cataluña, liderada por la presidenta de la FEU, Fernanda Romero.

Estos hijos de las mil putas no se hartan. Ya robaban con su 9.50 sin cambio que redondearon a 10 pesos por pasaje. Hoy lo van a subir a 14 pesos. Es un incremento del 47%. Su tarjeta que se la metan en donde no les de luz es un robo al despoblado. En tanto en

Allí, dio a conocer que a partir de este lunes representantes de la organización estarán en las principales paradas de camiones y en estaciones del Tren Ligero y del Macrobús de la metrópoli.

El propósito es proporcionar información sobre el aumento de 14 pesos, anunciado por el Gobierno de Jalisco, y cómo impactará en la economía de los usuarios.

Aumento

El pasaje en Guadalajara cuesta $9.50 pero gracias al Gobernador costará menos $14.00, perdón más $11.00. — Víctor Manuel González Romero (@VMGlezR) December 28, 2025

El 26 de diciembre, el Comité Técnico de Tarifas de la entidad decidió incrementar el costo del transporte público a 14 pesos para 2026.

Esto representa un aumento de $4.50 pesos, o 32.14% por ciento, en relación con la tarifa actual.

Pocas horas después, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la nueva tarifa se aplicará hasta abril del siguiente año.

También comunicó que quienes se registren en la tarjeta única promovida por el gobierno estatal pagarán solo 11 pesos.

Romero Delgado

Romero Delgado explicó que este martes se presentarán en Casa Jalisco con la esperanza de reunirse con el gobernador para entregarle un pliego petitorio que incluye mejoras para el transporte público.

Entre sus demandas, destacan más unidades de transporte, mayor frecuencia en los servicios y mayor seguridad para los usuarios.

Así como unidades dignas y tiempos de traslado más cortos para asegurar el derecho humano a la movilidad.

👉 @FEU_UdeG y sindicatos van contra el aumento a la tarifa del transporte público en #Jalisco🚌



Así lo anunció la líder estudiantil, Fernanda Romero⤵️https://t.co/8K6cxGY8Zx pic.twitter.com/fpvQ9XGfdt — Partidero (@Partiderode10) December 29, 2025

“El transporte público es un derecho, no es un privilegio ni negocio, el alza impacta directamente a estudiantes, trabajadores y a familias que lo utilizan día con día”.

“Cada aumento significa menos ingreso disponible, más estrés y menos tiempo de vida.

Subsidiar sin mejorar la calidad, frecuencia y seguridad no protege al usuario, sino perpetúa un modelo ineficiente”, dijo.

Voto en contra

La líder subrayó quienes se opusieron al aumento durante la reunión del Comité Técnico:

Eso incluye únicamente a los representantes de la UdeG y el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

La representante estudiantil no descartó que los estudiantes realicen movilizaciones masivas para exigir la reversión de la tarifa y mejores condiciones de transporte para todos.

A petición de un ciudadano, afirmó que un grupo de la FEU se unirá a la marcha convocada por distintos colectivos civiles el próximo 7 de enero.

STAUdeG

En relación a este tema, se pronunció la profesora Natalia Juárez Miranda, quien es la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG).

Ella afirmó que el sindicato apoya las medidas tomadas por la FEU y ejercerá presión para que el gobierno estatal revierta el incremento.

Indico que esto impactará los ingresos de miles de familias y del personal docente en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Para ir y venir a la universidad uso 6 camiones al día, 5 veces a la semana. Qué mentada de madre va a ser pagar $1,680 al mes por transporte público con el nuevo incremento en el pasaje — Pintor 🍒 (@Pintorvr) December 27, 2025

Asimismo, afectará la economía de otras localidades de Jalisco como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán.

STUdeG

Asimismo, el profesor Juan Carlos Núñez Guerrero, representante del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la UdeG (SUTUdeG), también expresó su postura.

Comentó que están de acuerdo con las acciones en contra del aumento en el transporte público, que es un medio de movilidad muy utilizado por quienes trabajan en esta institución educativa.