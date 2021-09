En EU se aplican dosis de refuerzo a sectores vulnerables y estratégicos como maestros. Aún sin vacunarse 70 millones, se resisten

Regeneración, 27 de septiembre del 2021. El presidente recibirá este lunes su tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, tal como lo informó desde la Casa Blanca.

Tal como lo había anunciado el presidente de los Estados Unidos recibirá una dosis de refuerzo de vacuna contra el Covid.

Con anterioridad el mandatario informó que se aplicarían dosis de refuerzo a personas mayores o que pertenecen a sectores económicamente estratégicos.

Y es que recién el viernes Biden dijo a la prensa: “Me pondré la vacuna de refuerzo. Es difícil reconocer que tengo más de 65 años, pero me pondré la vacuna de refuerzo”.

Lo anterior en el marco del anuncio de Biden en el sentido de que dichos refuerzos están disponible para unos 20 millones de ciudadanos.

Se trata de refuerzos del biológico para personas mayores de65, que padezcan diabetes e incluso para trabajadores del sector salud, los maestros y empleados de tiendas de alimentos.

En aquella ocasión Biden informó que alrededor de 182 millones de estadunidenses los que han sido completamente vacunas.

Sin embargo reconoció que 70 millones de estadounidenses no hay recibido ninguna dosis de vacuna.

El mandatario describió la situación como «pandemia de no vacunados».

En este sentido alertó «es un hecho irrefutable que las personas que siguen atestando las salas de los hospitales y los que pierden la vida, son quienes han rechazado ser vacunados contra Covid-19″.

Y es que las investigaciones revelan que precisamente las personas no vacunadas son el vector de transmisión de virus del Covid, al mismo tiempo que señalan los beneficios de las dosis de refuerzo.

En contraste con el anterior presidente Trump, el actual mandatario de EU es un férreo defensor de las medidas sanitarias promovidas por la Organización Mundial para la Salud (OMS).

En contrapartida la OMS, organismo dependiente de Naciones Unidas, ha criticado la aplicación de refuerzos contra Covid, en la medida en que muchos países pobres enfrentar dificultades para acceder a las vacunas.

Por ello la OMS ha pedido a EU que suspenda la aplicación de los refuerzos contra Covid.

La respuesta de las autoridades estadounidenses que es que donará este año otros 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer a las naciones mas desfavorecidas.

Incluso, dichas donaciones sumaran mil millones para 2022.

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO

— President Biden (@POTUS) September 27, 2021