Protestas en Milán contra ICE en los Olímpicos de Invierno

Jóvenes y trabajadores en Milán se oponen a la presencia de ICE durante la inauguración de los Juegos de Invierno

Regeneración, 9 de febrero 2026– Este viernes, estudiantes se manifestaron en Milán en contra de la presencia de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el evento de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Protesta

Un gran número de jóvenes se congregó en la plaza Leonardo da Vinci, donde con silbatos y humo rosa gritaron: «¡No queremos a ICE en nuestra ciudad! «.

Andrea Cucuzza, de 18 años, comentó: «No me agrada lo que hacen con los inmigrantes ni con quienes se manifiestan.

Por esto protestamos: si no aceptan las protestas, nosotros haremos una».

En el mismo lugar, otro grupo mostró banderas palestinas y una pancarta con el mensaje:

Unidad

«De Milán a Mineápolis, estudiantes y trabajadores unidos contra la guerra, la represión y la explotación».

Esta manifestación, organizada por el sindicalista de Amazon Chris Smalls, también puso en duda la participación de Israel en los Juegos Olímpicos.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en el estadio San Siro con la presencia de artistas internacionales y figuras de renombre.

Italia implementó un amplio operativo de seguridad con unos 6 mil agentes, incluyendo francotiradores.

Así como expertos en explosivos y equipos antiterroristas, supuestamente para proteger a los atletas, visitantes y líderes mundiales.

Decreto

El gabinete de la primera ministra Giorgia Meloni aprobó un decreto que refuerza las medidas contra protestas violentas.

Esto causó críticas de la oposición porque se cree que limita la libertad de expresión.

La complejidad de la operación se debe a que estos Juegos son los más distribuidos geográficamente en la historia olímpica, con sedes que van desde Milán hasta los Dolomitas.

Para coordinar la vigilancia, se creó una red de centros de operaciones en ciudades como Bolzano, Trento, Venecia, Verona, Belluno, Sondrio y Varese.

Objetivo

La viceprefecta de Milán, Sabrina Pane, explicó que la meta es supervisar en tiempo real lo que sucede en todo el área mediante un flujo constante de información.

Además, fuerzas internacionales de Interpol y Europol colaboran con la policía italiana para atender incidentes críticos.

La noticia de que una unidad de ICE estaría presente en labores de seguridad durante los Juegos causó inconvenientes en Italia.

Esto se debe a la mala reputación de la agencia por su papel en la política migratoria de Estados Unidos.

Sin embargo, se aclaró que los agentes enviados son de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Esta se enfoca en delitos transfronterizos, y no pertenece al área de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), encargada de la represión migratoria.