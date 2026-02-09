Irán: Narges Mohammadi sentenciada a más de 7 años de cárcel

Irán: Nobel de la Paz a prisión 6 años «por asamblea y organización» más 18 meses por «actividades y propaganda en contra del régimen»

Regeneración, 9 de febrero 2026– Irán ha impuesto a la laureada con el Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, más de siete años de cárcel tras iniciar una huelga de hambre ,informaron sus seguidores el domingo.

🇮🇷 An Iranian court has sentenced #NobelPeacePrize winner Narges Mohammadi to six years in jail.



Her lawyer said Sunday she was banned from leaving #Iran and ordered into internal exile.



Watch to learn more ⤵️ pic.twitter.com/YDpmQFZ1S7 — FRANCE 24 English (@France24_en) February 9, 2026

Represión

Esto ocurre en un contexto represivo hacia la disidencia, después de las protestas nacionales y la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad.

Las nuevas condenas a Mohammadi suceden mientras Irán intenta llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

El objetivo es evitar un ataque militar, del cual Donald Trump ha amenazado.

El principal representante diplomático de Irán afirmó el domingo que la fortaleza de Teherán se basa en su habilidad para «decir no a las potencias mayores».

Adoptando una postura radical justo después de las conversaciones con Estados Unidos en Omán.

Sentencia

De acuerdo al abogado de Mohammadi, el Tribunal Revolucionario de Mashhad la sentenció a seis años de prisión por «asamblea y organización».Y adicionalmente a un año y seis meses más por «actividades y propaganda en contra del régimen».

El esposo de Narges Mohammadi, Taghi Rahman, calificó la decisión judicial de «cruel» y declaró: “Esta sentencia se impuso solo porque asistió a una ceremonia conmemorativa e hizo una declaración”.

Riesgo

Sus partidarios habían señalado durante meses, antes de su arresto en diciembre, que Mohammadi, de 53 años, estaba en riesgo de ser encarcelada nuevamente.

Esto ocurrió luego de que se le otorgara un permiso temporal en diciembre de 2024 por motivos de salud.

A pesar de que dicho permiso estaba destinado a durar solo tres semanas, su tiempo fuera de la prisión se extendió.

Probablemente debido a la presión de los activistas y países que pedían que el Gobierno de Irán la mantuviera libre.

Protestas

Mohammadi continuó con su activismo mediante protestas públicas y apariciones en medios internacionales.

Incluso llegó a manifestarse en algún momento frente a la conocida Prisión de Evin, donde había estado encarcelada.

Estaba cumpliendo una condena de 13 años y 9 meses por cargos de conspiración contra la seguridad del Estado y propaganda en contra del gobierno iraní.

También apoyó las protestas nacionales que surgieron tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, las cuales llevaron a muchas mujeres a desafiar abiertamente al gobierno al no usar el hiyab.

Según sus seguidores, Mohammadi sufrió varios infartos mientras estuvo en prisión antes de someterse a una cirugía de emergencia en 2022.