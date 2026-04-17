Récord Histórico de Empleo: CDMX al Liderazgo Nacional

México alcanza niveles récord de afiliación al IMSS en 2026. La CDMX se posiciona como el motor principal con los mejores salarios del país

Regeneración, 17 de abril de 2026.– El panorama laboral en México atraviesa un periodo de bonanza sin precedentes con continuos récords positivos de afiliación.

Las cifras del IMSS reflejan una dinámica de crecimiento sostenido que fortalece la economía de todas las familias mexicanas.

Este impulso nacional es el resultado de políticas de inversión y estabilidad que han generado confianza en diversos sectores.

El país vive un momento histórico de formalización laboral que eleva la competitividad en el mercado global actual.

Dentro de este contexto de éxito nacional, la Ciudad de México se mantiene como el pilar fundamental del empleo.

La capital aporta la mayor cantidad de trabajadores asegurados, superando por un amplio margen a otras potencias industriales.

“La Ciudad de México continúa como la entidad con el mayor número de personas trabajadoras”, señala la Secretaría de Trabajo.

Esta concentración de talento y plazas reafirma la importancia estratégica de la metrópoli para el bienestar de todo el país.

Dinámica de crecimiento y estabilidad

El incremento de puestos de trabajo no se detiene y muestra una tendencia ascendente en el último periodo anual.

A nivel nacional, la creación de nuevas plazas ha superado las expectativas de los analistas más optimistas del sector.

En la Ciudad de México se sumaron más de 170 mil empleos formales en tan solo doce meses de gestión.

La mayoría de estas nuevas vacantes se integraron bajo esquemas de contratación permanente, brindando certeza jurídica a los empleados.

El dinamismo se percibe con fuerza en sectores como los servicios especializados, el comercio masivo y la industria transformadora.

La CDMX lidera la estadística con un total de 3,636,987 registros oficiales vigentes ante el Seguro Social actualmente.

El crecimiento ha sido inclusivo, integrando a mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual al mercado laboral formal.

Este avance equilibrado y constante permite que la economía nacional se mantenga resiliente frente a cualquier fluctuación financiera externa.

Liderazgo salarial y calidad de vida

Además del volumen de empleos, el país experimenta una mejora notable en la percepción económica de los trabajadores activos.

La Ciudad de México encabeza esta mejora salarial ofreciendo los ingresos promedio más altos de toda la República Mexicana.

El Salario Base de Cotización en la capital alcanzó un nivel récord de 809.18 pesos diarios en el presente ciclo.

Esto coloca a los trabajadores capitalinos en una posición de ventaja competitiva respecto al resto de las entidades federativas.

La combinación de alta empleabilidad y mejores salarios consolida un modelo de bienestar social que se replica nacionalmente.

Las autoridades laborales destacan que el éxito de la capital impulsa la competitividad de las empresas y el consumo.

“El promedio diario en la Ciudad de México fue el más alto en todo el país”, confirma el reporte.

Con estos indicadores, México cierra el trimestre con una solidez laboral que garantiza un futuro próspero para la fuerza trabajadora.