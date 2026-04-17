De la Luna a la Habana: Castro y Gagarin a 65 Años de su Hazaña

Exposición fotográfica en La Habana celebra el legado de Fidel Castro y Yuri Gagarin, resaltando la histórica amistad entre Rusia y Cuba

Regeneración, 17 de abril de 2026.– La Habana alberga actualmente una exposición fotográfica titulada «De la Revolución a las estrellas» en honor a dos figuras icónicas.

La muestra celebra el centenario de Fidel Castro y el 65 aniversario del primer vuelo espacial tripulado por humanos.

Inna Chetii, representante de Rossotrudnichestvo, destacó la relevancia de esta exhibición especial para ambos pueblos unidos por la historia.

«Gagarin y Fidel son para siempre héroes de la misma magnitud», afirmó la funcionaria rusa durante la apertura del evento.

Las imágenes de archivo muestran el saludo histórico entre el cosmonauta soviético y el líder de la Revolución de Cuba.

Esta colección de fotografías es un recordatorio vivo de una amistad profunda que marcó el siglo pasado a nivel global.

Los visitantes pueden observar el intercambio de gorras militares y dibujos infantiles que rinden tributo a estos dos hombres.

El Centro Fidel Castro funciona como sede para este recorrido visual que captura momentos de gran trascendencia política y científica.

12 de abril día de la cosmonáutica

Solidaridad entre naciones y visión de futuro

La exposición resalta cómo la lucha por un mundo justo y el internacionalismo unen estrechamente a Rusia y Cuba.

Sissi Abay, subdirectora del recinto, explicó que la muestra busca elevar el valor de la experiencia histórica compartida actualmente.

«Se busca resaltar el valor de la experiencia histórica compartida y de los principios de solidaridad», señaló la directiva cubana.

El evento conmemora fechas fundamentales para ambas naciones, integrando la ciencia espacial con la política social de la isla.

El embajador ruso Victor Koronelli subrayó que la hazaña de la nave Vostok-1 es un logro para toda la humanidad.

«No solo recordamos este gran logro de la humanidad, sino también la amistad que une a Rusia y Cuba», enfatizó.

Yuri Gagarin y Fidel Castro son considerados hoy símbolos eternos de la cooperación fraterna entre estas dos regiones lejanas.

La muestra se organiza bajo la premisa de que sus legados siguen vivos en los corazones de las nuevas generaciones.

Legado educativo para las nuevas generaciones

El interés mostrado por los estudiantes cubanos en la exhibición confirma la vigencia de estos ideales en la juventud.

Los escolares recorren las salas con curiosidad por la vida del primer hombre en observar la Tierra desde el espacio.

Chetii observó que la admiración por Gagarin sigue siendo un pilar fundamental en la educación y cultura de Cuba.

«Es la mejor prueba de que la hazaña de Yuri Gagarin y el legado de Fidel siguen siendo guía», concluyó.

La exposición permanecerá abierta al público general hasta el próximo 20 de abril en la capital de la nación caribeña.

Este esfuerzo conjunto entre la Sociedad Rusa de Amistad y el Gobierno local fortalece los vínculos diplomáticos y culturales actuales.

Es una oportunidad única para comprender cómo la exploración del cosmos y la revolución social caminaron juntas hace décadas.

La exhibición «De la Revolución a las estrellas» invita a mirar hacia el futuro con esperanza e inspiración histórica.