Regresa La Niña, pausa al calentamiento global

En septiembre La Niña se hará presente enfriando un poco el planeta con 55% de probabilidad en septiembre y 60% de octubre a diciembre

Regeneración, 2 de septiembre de 2025. El planeta entero respira un poco. El fenómeno de La Niña podría regresar este mes de septiembre.

Un enfriamiento a nivel global, una breve tregua. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lo anunció. Las posibilidades son altas.

Niña

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio), en colaboración con datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), combina observaciones satelitales, modelos avanzados y una enorme capacidad de procesamiento para monitorear los aerosoles en nuestra… pic.twitter.com/YA3LEhluE9 — Mario Picazo (@picazomario) July 7, 2025

Y es que el el pronóstico de la OMM indica un 55% de probabilidad. Entre septiembre y noviembre, La Niña podría ser la protagonista.

Este porcentaje sube al 60% de octubre a diciembre.

Este fenómeno, opuesto a El Niño, se genera por la bajada de temperatura del agua en el Pacífico. Es una fase de enfriamiento.

2024 was the tenth year in a row the global mean temperature record was broken.



Find out more about the global #StateOfClimate here 👉 https://t.co/fcz95kQAMY pic.twitter.com/4awkSaXWxd — World Meteorological Organization (@WMO) September 2, 2025

Calentando

Pero no nos engañemos. Esta breve pausa no es un salvavidas. El planeta se sigue calentando. El cambio climático de origen humano es el motor.

Asimismo, las temperaturas globales seguirán por encima de la media. Eventos extremos se exacerbarán.

El mensaje es claro. La Niña es un fenómeno natural. Su impacto es temporal. La crisis climática, en cambio, es una consecuencia de nuestra acción.

Cada año de la última década ha sido de los más cálidos registrados. El 2024 fue el más caluroso. La temperatura media global es 1.55°C superior a la de hace dos siglos.

Clima

Por otra parte, los científicos de la ONU lo han dicho. Nueve de cada diez excedentes de calor se almacenan en los océanos.

Y es que el mar es el gran termómetro. Y la fiebre del planeta no cesa.

Las guías 12z de los ECMWF siguen mostrando un escenario espagueti con la onda mencionada por el #NHC. Sin embargo, en algunos de sus miembros, se han inclinado hacia el Oeste, acercando un peligroso ciclón a las islas del Caribe. Tal vez parecido a #Erin.#TemporadaCiclónica2025 pic.twitter.com/2msSZVokYQ — Hollys Sánchez (@HollySanchezSFM) September 3, 2025

Por ello, el Secretario General de la ONU, António Guterres, fue directo. «Las temperaturas abrasadoras de 2024 requieren medidas climáticas pioneras en 2025″.

El llamado es urgente. Aún hay tiempo para evitar la catástrofe. Pero los pueblos deben actuar. Ahora.

El fenómeno de La Niña es solo un respiro.

La lucha por el clima es permanente. Es nuestra responsabilidad.